Carpi, a Budrio l’esordio di Contini

Comincia oggi da Budrio, uno dei due campi imbattuti del girone, la marcia del nuovo Carpi targato Matteo Contini (in foto col ds Sabbadini), che alle 14,30 sfida il Mezzolara, una delle squadre più in salute del finale di 2022. Mentre i biancorossi tiravano il freno buttando via una stagione (7 punti in 8 gare), i bolognesi hanno conquistato 16 punti, agganciando proprio il gruppone al 5° posto. "Sono curioso anche io di vedere all’opera la squadra – attacca mister Contini – i ragazzi si sono allenati alla grande, sarei già contento di vedere qualcosa che abbiamo provato, ma serve tempo. L’unica cosa che non deve mancare è l’atteggiamento, la voglia di vincere le seconde palle su un campo difficile. Ai ragazzi l’ho ripetuto e voglio che escano con una grande prestazione. Non voglio vedere abbassare la testa alla prima difficoltà". Senza Stanco, Laurenti e Yabrè sarà un Carpi con meno esperienza. "Voglio che la squadra sia più organizzata senza palla – prosegue – perché i giocatori hanno le qualità per fare bene con la palla e per cercare di mettere in difficoltà l’avversario. Il modulo? Ne ho provati più di uno e ho qualche dubbio. La priorità è mettere la gente nel proprio ruolo". Contini ha lavorato molto sulla testa. "Qualche certezza è venuta meno – conclude – ho cercato di dare concetti semplici, più la palla si muove e più possiamo mettere in difficoltà il Mezzolara".

Programma. La 1^ di ritorno: Salsomaggiore-Forlì, Correggese-Giana, Sammaurese-Corticella, Mezzolara-Carpi, Scandicci-Lentigione, Aglianese-Real Forte, Prato-Ravenna, Sant’Angelo-Bagnolese, Riccione-Pistoiese, domani (14,30) Crema-Fanfulla. Clas. Classifica. Giana 44, Forlì e Pistoiese 33, Aglianese 31, Sammaurese, Carpi, Real Forte, Fanfulla e Mezzolara 30, Ravenna 27, Crema 26, Riccione e Corticella 25, Prato (-3) 21, Sant’Angelo e Lentigione 20, Correggese 19, Scandicci e Bagnolese 16, Salso * 6.

Dal campo. La febbre ferma Stanco, out come Laurenti (problema muscolare), Yabrè (squalificato) e Kivila. Contini va verso il 4-2-3-1 con Calanca e Varoli in lotta per una maglia al centro della difesa, Bouhali al fianco di Ranelli e Arrondini come riferimento offensivo. Nei bolognesi ko Fiorentini e De Meio, recuperati Giannini e Roselli.

MEZZOLARA (4-3-1-2): Malagoli; Mari, Fiore, Dall’Osso, Garavini; Landi, Roselli, Dalmonte; Bovo; Bocchialini, D’Este. All. Nesi.

(4-2-3-1): Balducci; Casucci, Calanca, Boccaccini, Dominici; Bouhali, Ranelli; Beretta, Cicarevic, Sall; Arrondini. All. Contini.

Arbitro: Arcidiacono di Acireale

Davide Setti