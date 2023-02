Carpi a caccia di riscatto, con il Real Forte tre rientri preziosi: Ranelli, Arrondini e Sall

Con i primi due posti ormai persi, inizia oggi alle 14,30 col Real Forte al ’Cabassi’ un nuovo campionato per il Carpi e con un solo successo conquistato nelle ultime 7 gare si gioca tanto anche mister Contini. "A Pistoia il risultato è stato pesante ma bugiardo – spiega il tecnico – ma dalle sconfitte bisogna cercare di tirare fuori qualcosa di positivo. Vogliamo dare un segnale, serve concentrazione per tutti i 90’".

PROGRAMMA. La 10^ di ritorno (14,30): ieri Crema-Sammaurese 1-1, oggi Bagnolese-Giana, Salso-Lentigione, Ravenna-Riccione, Corticella-Fanfulla, Forlì-Pistoiese, Aglianese-Correggese, Prato-Mezzolara, Carpi-Real Forte, Sant’Angelo-Scandicci. Classifica: Giana 57, Pistoiese 53, Forlì 49, Riccione e Carpi 43, Sammaurese +, Ravenna e Fanfulla 42, Aglianese 39, Real Forte e Mezzolara 38, Crema +, Lentigione e Corticella 36, Prato (-3) 35, Sant’Angelo e Correggese 32, Bagnolese 26, Scandicci 25, Salso 11.

INIZIATIVA. Prima della gara il capotano Calanca deporrà dei fiori in ricordo sui posti in tribuna centrale di Corrado e Fabrizio Vellani e in tribuna azzurra di Francesco Galvano.

DAL CAMPO. Tornano Ranelli (in pole in mediana), Arrondini e Sall (in panchina), sempre out Beretta, Navarro e Balducci, in attacco Stanco in pole, nei tre trequartisti si giocano un posto Laurenti e Castelli.

CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Ranelli; Casucci, Cicarevic, Laurenti; Stanco. All. Contini.

REAL FORTE (4-3-2-1): Raspa; Meucci, Tognarelli, Bernardini, Giubbolini; Bortoletti, Lazzoni, Bertipagani; Fazzi, Rodriguez; Verde. All. Venturi.

Arbitro: Graziano di Rossano

d.s.