Forlì e Pistoiese seconde a +5 da affrontare di fila fuori casa domenica 12 e 19, poi dopo aver ricevuto il Real Forte, il 5 marzo la sfida sul campo della Giana capolista a +11. Tre trasferte nelle prossime 4 gare sul campo delle prime tre della classe: per il Carpi rilanciato dal successo sull’Aglianese è il momento delle sentenze, quelle che diranno in poche settimane se la squadra di Contini può ancora avere velleità di ’attaccare’ i primi tre posti – quelli che danno la C diretta o almeno la semifinale playoff in casa – o se la bandiera ammainata con il disastro di fine 2022 resterà tale fino a maggio. Lo spirito fatto vedere dai biancorossi mercoledì fa ben sperare, anche se il 2-0 va "tarato" sulle difficoltà di un’Aglianese che ha vinto solo una delle ultime 13 gare. Il 4-2-3-1 con cui sono arrivati 2 dei 3 successi dell’era Contini (Mezzolara e Aglianese) sembra il vestito migliore per la rosa biancorossa, perché allo stesso modo garantisce copertura (due clean sheet su 2) e permette gli inserimenti dei trequartisti negli spazi lasciati dal lavoro per la squadra di Stanco e Arrondini in staffetta. Un piccolo bagliore di luce da confermare fra 48 ore a Forlì.

DAL CAMPO. Per la gara di Forlì mister Contini recupera Yabre dalla squalifica ma perde per lo stesso motivo Laurenti, possibile un minutaggio leggermente superiore per Ranelli, sempre ko Sall, Balducci e Navarro, da valutare l’acciaccato Beretta che ha giocato malconcio già mercoledì.

PLAYOFF. Intanto la Lnd ha reso note le date dei playoff, che mantengono la solita formula: semifinali domenica 14 maggio con 2^-5^ e 3^-4^, supplementari in caso di parità al 90’, poi niente rigori ma passa la squadra di casa, stessa formula per la finale di domenica 21 maggio.

d.s.