Carpi a Pressano per migliorare la griglia playout

Riparte da Pressano la marcia della Pallamano Carpi nella 3^ di ritorno della Serie A Gold. I bianconeri, che hanno chiuso il 2022 battendo Albatro, sono attesi alle 18,30 sul campo dei trentini sesti in classifica a caccia di punti per migliorare la griglia playout, che vede per ora i bianconeri terz’ultimi a quota 5 a +1 su Rubiera e +3 sul Romagna. Coach Serafini deve fare a meno di Jurina e Gollini.

In Serie A2 (3^ di ritorno) la Pantarei Italia Modena riceve alle 18,30 a Nonantola il Monteprandone ultimo per provare a conquistare la sesta vittoria. In campo anche la Serie B con l’ultima di andata: oggi alle 18 il Rapid Nonantola gioca a Rubiera e la Carpine reduce da 3 ko riceve alle 18,30 alla Fassi l’Estense, domani alle 18 alla Vallauri invece Carpi dopo 3 successi ospita il Felino. Sempre domani pomeriggio alle 15 a Nonantola in campo un concentramento Under 11 (Rapid, Ravarino, Casalgrande, Carpine e Rubiera) e Under 9 (Rapid Casalgrande e Rubiera).