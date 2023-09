Carpi, al Cabassi è subito big match con il Prato

È subito un big match a dare il via alla stagione del Carpi, che alle 15 riceve al ’Cabassi’ il Prato, altra nobile decaduta di un girone ’D’ di Serie D carico come al solito di storia e di tradizione. La squadra di Serpini – come i toscani – viene dall’eliminazione in Coppa, una prima piccola ferita che va subito sanata sul campo. "E’ stata una settimana di riflessione – spiega il tecnico biancorosso, che anche l’anno sorso col Ravenna debuttò in casa col Prato – perché abbiamo iniziato con l’amaro in bocca per la Coppa. Ai ragazzi ho detto che il veleno dobbiamo ingoiarlo e metterlo sul campo col Prato. È stata una settimana molto positiva per l’entusiasmo e il lavoro. Dobbiamo dimostrare se siamo quelli del Fiorenzuola o della prima mezz’ora di Coppa. Io ho grande fiducia e so dove può arrivare questa squadra ma bisogna dimostrarlo sul campo e alzare il livello: la gara singola determina i tre punti ma la prestazione determina il campionato. Cosa non è andato in Coppa? Penso che l’avvio deludente sia stato un problema di tensione, anche perché tanti giovani giocavano per la prima volta in uno stadio vero. Nel finale invece ho sbagliato io il cambio di Maini, che dei nostri tre centrali è quello che in quei momenti riesce a guidare meglio la squadra".

Il Prato è una delle pretendenti alla Lega Pro. "Vincerà chi tiene più il pallone – spiega – loro sono una squadra propositiva come noi, molto offensiva e tecnica in mezzo al campo, a trazione anteriore". Sui singoli il tecnico spiega che "Tentoni è dei nostri, Rossi non ancora. In regia al posto di Mandelli ci sarà D’Orsi o Bouhali. Cortesi? In settimana si è allenato molto bene, con un bel step di crescita".

MAGLIE. Dopo l’anticipazione di ieri via social di cui vi abbiamo dato conto, la società biancorossa ieri ha postato le foto scattate in centro storico delle tre nuove maglie griffate Macron, con gli sponsor Texcart, Jenia e Sarchio: prima maglia bianca con maniche rosse, seconda in rosso (già usata col Corticella) e terza in blu.

BIGLIETTI. Botteghini aperti dalle 10 alle 15,30, presso la zona accrediti invece dalle 11 alle 13 si possono ritirare gli abbonamenti sottoscritti.

DAL CAMPO. Al posto di Mandelli in regia tocca a D’Orsi. In base alla scelta sul terzino cambia il 4-3-1-2 per la questione under: se giocano Verza e Cecotti allora il trequartista è Larhrib, se gioca Rossini invece dietro alle due punte va il 2005 Ofoasi. Nei toscani (in arrivo un centinaio di tifosi) out il solo Marini e squadra che dovrebbe ricalcare quella di Pistoia, con Marangon e Addiego Mobilio dietro a Tedesco in attacco, in mediana ballottaggio Trovade-Gemignani.

CARPI (4-3-1-2). Viti; Verza, Maini, Calanca, Cecotti; Bouhali, D’Orsi, Forapani; Larhrib; Saporetti, Arrondini. All. Serpini

PRATO (4-3-2-1): Balducci; Demoleon, Di Pace, Monticone, Casucci; Cela, Trovade, Stickler; Mobilio, Marangon; Tedesco. All. Brando.

Arbitro: Testai di Catania

Davide Setti