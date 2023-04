Carpi alle finali scudetto

Per il secondo anno di fila l’Under 20 della Pallamano Carpi ha staccato il biglietto per le finali scudetto della Youth League. I bianconeri di coach Davide Serafini hanno chiuso la fase eliminatoria a concentramenti con 3 successi su 3 gare nel fine settimana pasquale a Pontinia, nel Lazio, terminando al 2° posto (9 vittorie e un ko in 10 gare) uno dei due gironi che qualificavano le prime 4 alle Final Eight in programma dall’1 al 4 giugno. L’esordio era stato con un largo 33-19 sul Conversano firmato dal tandem Soria-Sortino (6 reti a testa), poi la squadra bianconera ha asfaltato anche l’Aretusa per 35-21 con 7 centri a testa di Coppola e Samuele Serafini, quindi ha blindato il 2° posto dominando anche sul Ragusa, spazzato via 41-27 (25-12 all’intervallo), in cui hanno brillato ancora Soria e Coppola con 15 reti in coppia. I giovani bianconeri se la vedranno in uno dei due gironi finali con il Camerano terzo del proprio raggruppamento, Merano e San Giorgio Molteno, prima e quarta dell’altro gruppo. Nel secondo girone ci saranno il Genea Lanzara, unica in grado nei 4 concentramenti di battere Carpi, se la vedrà con Monteprandone poi le due finaliste dell’anno scorso Cassano Magnago e Pressano. Intanto domani sera la prima squadra di Serie A Gold sarà spettatrice interessata del recupero Albatro-Rubiera.

d.s.