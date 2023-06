Carpi alza il tiro: occhi su Saporetti

Non solo Cortesi, al momento. Il Carpi sta lavorando ad un colpo "pesante" per la categoria e porta il nome di Simone Saporetti. In queste settimane vi abbiamo spesso raccontato e anticipato questa possibilità, la situazione ha vissuto sviluppi importanti e le prossime saranno ore molto calde e decisive per l’approdo dell’attaccante 25enne di Ravenna. Proprio in Romagna, due stagioni fa, fu autentico mattatore con 28 reti in campionato e 2 in Coppa, bottino che gli valse la chiamata della serie C, a Trento. Non è andata, però, come sognava e, dopo 5 reti in 19 presenze, lo scorso gennaio passa in prestito al Renato dove segna una rete in 16 presenze. Saporetti ha ancora un altro anno di contratto con il Trento ma da quelle parte non sembrano intenzionati a proseguire il rapporto ed ecco che il Carpi si è messo alla finestra. Tra l’altro, la soluzione biancorossa sarebbe più che voluta dallo stesso giocatore, il gradimento c’è ed è per questo che le prossime ore saranno caldissime. Nel frattempo, il ds Motta continua a puntare forte sulle conferme di Boccaccini e Berette, almeno queste sono le intenzioni del Carpi che vorrebbe trattenere i due giocatori. Qui, però, servirà attendere come evolverà il mercato di C, dal quale potrebbero arrivare offerte per due dei protagonisti della stagione appena trascorsa. Stadio Cabassi. È pervenuta la sola candidatura dell’AC Carpi per la concessione della gestione dello stadio Cabassi, la documentazione presentata dal club di Lazzaretti ha attestato l’assenza di motivi di esclusioni per cui non ci sono dubbi sul fatto che sarà proprio il Carpi a introitare lo stanziamento posto dal Comune di 90.000 euro annui per tre anni.

a.t.