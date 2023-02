Carpi, anche Balducci ora è out A Bagnolo almeno quattro assenti

Niente da fare per Pietro Balducci. Il portiere biancorosso dovrà alzare ancora una volta bandiera bianca e saltare così la sua quarta gara di fila. Lo scontro in allenamento fortuito col compagno di squadra Mollicone di dieci giorni fa gli ha provocato una forte contusione al ginocchio, costringendolo già a dare forfeit nelle tre gare della scorsa settimana con Sant’Angelo, Prato e Sammaurese. La speranza era che l’ematoma si fosse assorbito, ma il 2003 ex Entella ha ancora dolore e oggi sarà sottoposto a una nuova risonanza magnetica. Si va dunque verso un altro forfeit visto che Balducci non riesce a muovere con libertà l’arto. Toccherà dunque ancora a Ferretti difendere la porta biancorossa (a meno che Contini non opti perLusetti o Kivila), mentre continuano a lavorare sempre a parte Ranelli, Sall e Navarro che sicuramente salteranno la gara di domenica a Bagnolo.

Ha invece ricominciato con la squadra solamente per la prima parte dell’allenamento di ieri (senza contrasti) Laurenti, sul quale si deciderà solo alla vigilia della sfida in terra reggiana, ma l’ex Legnago al massimo potrebbe andare in panchina. Intanto il giallo rimediato domenica con la Sammaurese non porterà alla squalifica per Fabio Varoli: il difensore era in diffida nel girone "C" dopo 4 ammonizioni col Desenzano, ma avendo cambiato girone le sanzioni si sono azzerate. Nella Bagnolese invece mancherà il terzino Mareco Saccani, fermato per una giornata dal Giudice.

Mercato. Si è chiuso senza sussulti per il Carpi il mercato dei professionisti, da cui qualche settimana fa era arrivato il portiere Ferretti. Nessuna operazione per il ds Sabbadini, mentre si sono mosse le dirette concorrenti della zona playoff. Soprattutto la Pistoiese, che ha messo dentro in attacco lo spagnolo ‘95 Ivan Martin Gomez ex Compostela (quarta serie iberica) e i baby 2004 Benacquista (dal Frosinone) e Festa (dalla Pro Vercelli). Novità anche per l’Aglianese che ha tesserato il trequartista 2003 Andrei David, rumeno ex Fiorentina che arriva dal Piacenza.

d.s.