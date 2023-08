Carpi, anche Tulissi in corsa con Gobbi e Gabbianelli

La pista che porta al rinforzo d’attacco del Carpi è sempre più calda e nel giro di 24 ore a Fiumalbo la camera rimasta (appositamente) vuota avrà un nuovo inquilino. Inquadrare chi sarà rimane un esercizio ancora complicato, visto che ogni giorno si susseguono colpi di scena. L’ultima riguarda Saporetti, che a un passo dal Livorno (che ha preso anche Cesarini, giocatore molto simile all’ex Trento) avrebbe nuovamente virato sull’opzione Carpi, sperando di poter ancora trovare un’intesa con la dirigenza biancorossa. Un cambio di rotta che al momento non ha sconvolto più di tanto le priorità sul taccuino del ds Motta, che continua a tenere vive tre opzioni di cui vi abbiamo già raccontato. Al momento in pole c’è Francesco Gobbi, ariete classe ’98 reduce dai 14 gol con il Sant’Angelo, che ha firmato per un anno a Monterosi in C da poco e per questo può muoversi solo per una D. Un giocatore "affamato" come piace al Carpi, il cui arrivo da prima punta potrebbe anche lasciare aperto lo spazio per l’innesto di un quinto attaccante con caratteristiche da seconda punta. Nelle ultime ore ha aperto al Carpi anche Tiziano Tulissi, seconda punta ’97 che in carriera ha giocato solo in Lega Pro (Modena, Reggina, Virtus Francavilla, Piacenza e da ultimo Fermana le sue squadre dopo i 30 gol con la Primavera dell’Atalanta) e che come tipo di giocatore sarebbe più vicino all’opzione Saporetti. Il Carpi è poi sempre sul pezzo con Gianmarco Gabbianelli (’94), in uscita dal Rimini, che ha sul tavolo anche le proposte del Sorrento in C e dell’ambiziosa Aglianese in D.

DAL CAMPO. Il debutto al "Cabassi" dei biancorossi è fissato per sabato 12 alle 18 per un’amichevole contro la Primavera del Sassuolo. Intanto ieri la squadra ha ripreso a Fiumalbo con una doppia seduta: fermi Tentoni, per una leggera indisposizione, e Verza per un dolore alla caviglia.

d.s.