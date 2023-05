Carpi, arriva un altro pari Stasera Gara 3 con Rubiera

Nemmeno Steven Spielberg avrebbe scritto un saga così fra Carpi e Rubiera. Anche gara-2 del primo turno playout per restare in A Gold finisce pari (25-25) e così stasera (20,30) a Rubiera si gioca la decisiva gara-3. Carpi si mangia le mani per essere stata in vantaggio per 50’, col +4 di metà gara (12-8) e addirittura sul +6 a inizio ripresa (12-18) sospinta dalle ’martellate’ di Kasa e Coppola (7 a testa). Poi però ai bianconeri è venuto il braccino ed è salito in cattedra un sontuoso Naghavialhosseini che con 9 reti nella ripresa ha guidato la rimonta reggiana con un break 7-1 al 24’ che aveva portato i reggiani al primo sorpasso (23-22). Nei 6’ finali è successo di tutto, il rosso a Dibenedetto, Carpi che è andata avanti due volte con Ceccarini (24-23) e Carabulea (25-24), poi ha subito il pari di Benci a 40 secondi dalla fine e come in gara-1 ha sprecato l’ultimo possesso, con Carabulea che ha perso palla e Boni che in contropiede aveva timbrato addirittura la rete della salvezza rubierese, ma un secondo dopo il 60’. Stasera l’ultima battaglia, come nell’altra gara con Romagna che ha fatto 1-1: 36-35 a Fondi (stasera gara-3 nel Lazio).

RUBIERA: Rivi, D. Bartoli, Benci 3, Bortolotti 1, Pagano 1, Dibenedetto 4, Naghavialhosseini 10, Cavina 3, R. Bartoli 1, Hila, Giovanardi, Strada, Bonassi, Voliuvach, Oleari 2, Boni. All. Galluccio. CARPI: Jurina, Mejri, Ben Hadj Ali, S. Serafini 1, Sorcia, Nocelli 2, Carabulea 1, Kasa 7, Coppola 7, Se. Haj Frej, Quaranta, Dalolio, Beltrami 1, Sortino 1, Ceccarini 5. All. D. Serafini

Davide Setti