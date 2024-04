Carpi, assalto al Progresso. La Pistoiese non va a Lodi

Difficilmente, dopo il disastro della gara di andata persa a Castelmaggiore, il Carpi prenderà sotto gamba la sfida col Progresso. Inizia oggi alle 15 (nuovo orario) al ’Cabassi’ la volata da 5 gare per la Lega Pro col Ravenna a-2. I bolognesi (16 punti sui 32 totali presi con le prime 6) vengono da 2 vittorie (6 reti segnate) e sono affamati di punti salvezza. Un motivo in più per la truppa di Serpini per non pensare né al derby fra Ravenna e Forlì né al caso-Pistoiese, coi toscani che oggi non andranno a Lodi per giocare col Fanfulla e in caso di un ulteriore forfeit (ne servono 2 in D per essere esclusi e non 4) saranno esclusi dal campionato, con la classifica riscritta e il Carpi che guadagnerebbe 2 punti sul Ravenna. "Quello che fa la Pistoiese non deve entrare nello spogliatoio – spiega mister Cristian Serpini – conta solo la gara col Progresso da prendere con le molle. È una squadra predisposta a giocare con le ’big’, si sa difendere bene e in contropiede ha due attaccanti veloci. Bisogna essere concentrati e dare subito un’impronta alla gara. Loro hanno Selleri che sta facendo una stagione super, un giocatore che si gli alsci mezzo metro ti punisce sempre". Il Carpi ha qualche problema dall’infermeria. "Verza ha sentito un affaticamento all’altra gamba rispetto al vecchio stop – prosegue – e resta fuori, speriamo che Cortesi recuperi dalla febbre. Ma so che ho tante alternative. Rossi e Arrondini stanno crescendo, anche Beretta. Maini ha bruciato le tappe ma è ancora presto per convocarlo".

Programma. Così la 13^ di ritorno (ore 15): Lentigione-Borgo S.D., Ravenna-Forlì, Corticella-Imolese, Fanfulla-Pistoiese, Aglianese-Sammaurese, San Marino-Certaldo, Carpi-Progresso, Sant’Angelo-Prato, Sangiuliano-Mezzolara.

Classifica: Carpi 59, Ravenna 57, Forlì e Lentigione 52, San Marino 50, Corticella 48, Imolese e Prato 43, Fanfulla 41, Aglianese 40, Sangiuliano 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese 35, Pistoiese e Progresso 32, Borgo S.D. e Certaldo 23, Mezzolara 19.

Dal campo. Oltre ai soliti Tentoni e Maini, out anche Rossini, Ofoasi e Verza, in dubbio Cortesi per la febbre. In difesa dentro Tcheuna e Zucchini, in mediana conferma per Rossi, in attacco pronto Larhrib se Cortesi non ce la fa, poi ballottaggio Arrondini-Sall. Nei bolognesi conferma del modulo con Matta alle spalle di Cancello.

(4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Calanca, Zucchini, Cecotti; Forapani, Mandelli, Rossi; Cortesi; Saporetti, Arrondini. All. Serpini.

PROGRESSO (3-5-1-1): Cheli; Mele, Ballanti, Ferraresi; Baccolini, Corzani, Selleri, Pinelli, Carrozza; Matta; Cancello. All. Vullo.

Arbitro: Matina di Palermo