Carpi, bastano tre punti per arrivare terzo Ma con solo altri due è sicura la quarta posizione

Il Carpi ha fatto a Ravenna il salto di qualità che ancora mancava nel suo percorso di crescita, quello di un successo in uno scontro diretto d’alta quota per di più in trasferta. Sotto la gestione Contini (che con 1,64 di media punti ieri ha messo ieri la freccia sull’1,57 di Bagatti) con le squadre più vicine in classifica i biancorossi avevano raccolto prima del "Benelli" appena 2 punti in 4 gare, perdendo con Giana e Pistoiese e pareggiando senza segnare con Forlì e Real Forte. Il 3-1 colto in Romagna ha così messo in discesa la corsa ai playoff e al 3° posto a 2 gare dalla fine: ai biancorossi ora a quota 58 basteranno 3 punti fra Riccione in casa e Corticella fuori per avere la certezza del 3° posto, ma anche con 2 soli punti i playoff da quarti saranno certi. Ecco perché.

Quota 61. Basterà una vittoria in 2 gare (salendo a 61 punti) ai biancorossi per essere certi del 3° posto. Delle inseguitrici infatti solo il Ravenna, ora a 55 punti, può raggiungere quota 61 vincendo a Pistoia e in casa col pericolante Lentigione ma in caso di un arrivo pari al 99,99% sarà il Carpi ad essere terzo: con gli scontri diretti pari (4-2 per i romagnoli, 3-1 per i biancorossi) si guarda la differenza reti generale che ora dice Carpi +16 e Ravenna +6, divario realisticamente impossibile da recuperare per la squadra di Gadda.

Quota 60. Con 2 pareggi il Carpi raggiungerebbe quota 60 punti invece e per il 3° posto dovrebbe sperare che il Ravenna non faccia 2 su 2, ipotesi comunque non impossibile, soprattutto ora che la Pistoiese ha riaperto la corsa alla Giana salendo a -2. Ma anche se venisse superato dai giallorossi il Carpi a quota 60 sarebbe comunque nei playoff come quarta, anche se venisse raggiunto dalle inseguitrici: posto che per fare 2 punti la squadra di Contini deve pareggiare col Corticella, estromettendo così i bolognesi ora a -4 da un possibile aggancio, resterebbe l’ipotesi di un arrivo pari a quota 60 con le altre due ora a -4, ovvero Real Forte (nelle ultime due ha Mezzolara fuori e Sant’Angelo in casa) e Forlì (Sammaurese in casa e a Crema). Ma Calanca e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti con entrambe, 1-0 e 0-0 col Forlì e 2-0 e 0-0 coi toscani e anche nel caso di un arrivo pari a tre nella classifica avulsa sarebbero primi con 8 punti, davanti a Real e Forlì a 4 punti. ALLIEVI. I ragazzi di Roberto Corradi avranno ancora la vetrina del "Cabassi" domani alle 19 per la semifinale regionale in gara secca contro i parmensi della Langhiranese (3-0 all’Academy Moretti). Nell’altra sfida domani (20,30) c’è Stella-Medolla, la finale domenica 30 alle 15 a Ponte Nuovo di Ravenna.

Davide Setti