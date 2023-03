Carpi, Beretta c’è Si ferma Cicarevic

La settimana corta del Carpi (domenica la D è ferma) è cominciata ieri con la ripresa degli allenamenti all’antistadio. La buona notizia è che Roberto Beretta si è allenato col gruppo, dopo la paura per la caduta sulla spalla infortunata. Il centrocampista ha solo evitato per precauzione la partitella, ma il 2 aprile col Fanfulla ci sarà al 100%. Ieri invece erano fermi Stanco e Bouhali (lavoro in palestra), mentre Cicarevic (da due gare di fila in panchina per 90’) a causa di una leggera botta alla caviglia ha interrotto anzitempo la seduta. Ieri sera poi una delegazione composta da Calanca, Cestaro, Ranelli e Boccaccini ha fatto visita al Circolo "Andrea Costa" per una serata assieme ai soci.