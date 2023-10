Carpi, bomber Gobbi il pericolo numero uno

Poteva arrivare lo scorso novembre, quando l’accordo col giocatore era fatto, ma il Sant’Angelo si oppose al suo trasferimento. Mancavano solo i dettagli qui ad agosto, quando poi Saporetti fece dietro front e accettò la proposta del patron Lazzaretti, riempendo la casella mancante nell’attacco biancorosso. Quello fra il Carpi e Francesco Gobbi è stato fin qui un matrimonio sfiorato due volte e domani proprio l’attaccante novarese classe ’98 sarà il pericolo numero uno con la maglia del Sant’Angelo che riceve la squadra di Serpini. Una storia di trattative quasi concluse che poi sono sempre sfumate all’ultimo. Dodici mesi fa l’allora ds Sabbadini aveva individuato lui per rinforzare la squadra di Bagatti: col giocatore era tutto fato, ma Gobbi non fu liberato dal club lombardo e alla fine i suoi 14 centri in 35 gare sono risultati determinanti per la tribolata salvezza ai playout. In estate Gobbi aveva poi lasciato i rossoneri per tentare l’avventura fra i "pro" al Monterosi, dove però le cose non sono andate secondo i piani e con l’arrivo nelle file laziali dell’ex carpigiano Vano il giocatore si è sentito chiuso, chiedendo di essere svincolato. Il tutto proprio mentre il Carpi riceveva il primo no di Saporetti e così proprio Gobbi era stato individuato dal ds Motta per completare l’attacco di Serpini, strada poi nuovamente interrotta dal cambio di rotta di Saporetti. Per qualche giorno si era anche aperta l’ipotesi di un suo arrivo al fianco di Saporetti, ma alla fine Gobbi – anche per trovare più spazio – ha scelto a sorpresa di tornare a Sant’Angelo dove fin qui ha segnato 2 reti in 5 gare, l’ultima domenica scorsa decisiva per il colpo ad Agliana. Gobbi il Carpi l’ha già affrontato 4 volte in questi ultimi due anni (3 pari e un successo biancorosso), prima con la Tritium e poi l’anno scorso con il Sant’Angelo, mettendo la firma nel pirotecnico 3-3 dello scorso gennaio al "Chiesa".

Dal campo. Il portiere Viti effettuerà a inizio della prossima un’ulteriore risonanza per valutare assieme all’Arezzo l’entità del ko al ginocchio. Solo dopo gli esami il Carpi deciderà se tesserare o meno il 2000 Rossi. Per domani mister Serpini deve sciogliere gli ultimi dubbi davanti, dove Tentoni, Larhrib e Cortesi si giocano le due maglie al fianco di Arrondini. La sfida di Sant’Angelo sarà diretta da Carlo Palumbo di Bari: con lui unico precedente il successo 1-0 sul Fanfulla del novembre 2021 grazie alla rete di Carrasco.

Davide Setti