Carpi butta fuori Rubiera Ora il Casalgrande per l’A bronze

Da quarta della griglia di partenza la Pallamano Carpi fa la grande impresa e conquista la finalissima per la promozione in Serie A Bronze, da provare a conquistare oggi alle 18,30 a Rubiera contro la Modula Casalgrande. La Final Four di Serie B del PalaBursi ribalta una stagione intera e lascia di sasso le due dominatrici della regular season, Rubiera sconfitta 32-24 dai bianconeri di Marco Manfredini, e il Marconi Jumpers Castelnovo Sotto secondo della classifica che cede a Casalgrande nel derby reggiano per 24-21. Sostenuto da tanti tifosi, Carpi gioca una gara perfetta, in cui a parte l’avvio (2-0 dopo 2’) non permette mai a Rubiera prima della classe di produrre gioco. Il punteggio resta in equilibrio fino 22’ (10-9 Carpi), ma poi arriva il primo break bianconero con 5 reti di fila di un immarcabile Serafini (13 alla fine per lui) che guida il parziale di 6-3 per il 16-12 del riposo. Nella ripresa la squadra carpigiana è brava a premere subito il piede sul gas e con un altro ’strappo’ di 5-1 scappa sul +7 (23-16) del 10’, un divario che i reggiani non riusciranno più ad aggiustare. Carpi chiude in controllo arrivando fino al +10 e rifiniendo con un 32-24 senza appelli, che manda in rete ben 11 giocatori. Oggi alle 18,30 - preceduta alle ore 16 dalla finalina fra Rubiera e Marconi - la sfida decisiva con Casalgrande: chi vince va in A Bronze, chi perde avrà una seconda chance contro il Cus Sassari.

CARPI: Quaranta, Soria 4, Carabulea 3, Se. Haj Frej, Stefani 1, Sortino 1, Monzani 4, O. Ben Hadj Ali 1, A. Ben Hadj Ali, Gatti 1, Karoui 2, Ghelfi 1, Ferrarini 1, Serafini 13 (foto). All. Manfredini.

d.s.