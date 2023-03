Carpi, cambiano le quote under in D

Ci sono 7 giornate in cui il Carpi ha l’obbligo di dare un senso alla sua deludente stagione, finire al meglio cercando di fare più punti dell’anno scorso (ne mancano 11 per eguagliare i 58 dell’Athletic) e conquistare i playoff, che pur senza un grosso valore per un ripescaggio, sarebbero comunque un finale almeno dignitoso. E poi c’è il futuro che è già dietro l’angolo, con la terza stagione di fila in Serie D da cominciare a programmare il prima possibile. Lo si farà, come ogni squadra che vuole puntare in alto, partendo dai giovani e l’anno prossimo in D ci sarà una piccola rivoluzione per quanto riguarda le quote under. Al momento non c’è nulla di ufficiale, ma le indiscrezioni (più che concrete) che arrivano da Roma vanno verso la conferma dei 4 under, ma saltando un’annata: visto che quest’anno erano obbligatori in campo un 2001, un 2002, un 2003 e un 2004, la normale rotazione farebbe pensare a un 2002, un 2003, un 2004 e un 2005 per la stagione 2023-24. Ma non sarà così: ripristinando le indicazioni pre Covid, si tornerà ai 4 under ma in 3 annate diverse, penalizzando così i 2002 che non saranno più considerati giovani.

L’anno prossimo infatti quelli obbligatori saranno un 2003, due 2004 e un 2005. Attualmente il Carpi ha in rosa i portieri 2003 (Balducci, Ferretti, Kivila e Lusetti), un poker di 2004 (Sabattini, Casucci, Laamane più Mollicone) e nessun 2005, a parte qualche aggregato dalla Juniores. Sarà qui che già da questi mesi bisognerà lavorare per mettere le basi per il prossimo Carpi.

DAL CAMPO. Allenamento di ripresa ieri all’antistadio per i biancorossi in vista della gara di domenica a Sorbolo contro il Lentigione.

Assenti Stanco (in permesso), Beretta (per lui prevista una risonanza alla spalla che verrà fissata in serata al più presto) e Bouhali per un problema muscolare per il quale domani verrà effettuata una risonanza, mentre era in gruppo regolarmente Calanca. Per Beretta e Bouhali si va verso il forfeit, se così fosse le assenze certe per domenica saranno 4 visto che saranno out per squalifica anche Sall e Ranelli (è entrato invece in diffida Bouhali). Nei reggiani mancherà l’ex Simone Gozzi, che espulso domenica sul campo della Giana per proteste verso l’arbitro è stato fermato per 3 giornate.

Davide Setti