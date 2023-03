Carpi, Casucci migliora dopo il ko

La cavigliadi Cristian Casucci resta sotto osservazione, ma la paura di domenica sembra poter rientrare. Ieri alla ripresa degli allenamenti del Carpi il difensore ha svolto allenamento differenziato, segnale di un problema non così grave come si era temuto contro il Real Forte, quando una brutta entrata lo aveva costretto a uscire dal campo. La sua presenza per la gara fra 5 giorni a Gorgonzola resta comunque in forte dubbio, così come ieri sono rimasti ai box i tre lungodegenti Navarro, Balducci e Beretta. Solo quest’ultimo, almeno dalle parole pronunciate da Contini prima del Real, potrebbe avere qualche chance di recupero.

Tifosi. Ieri si era sparsa la voce che il prefetto di Milano volesse vietare ai tifosi del Carpi la trasferta di Gorgonzola. Una voce che al momento non trova conferme dal club lombardo, che non ha ancora ricevuto comunicazioni a riguardo. E in ogni caso sarebbe piuttosto problematico impedire a un residente a Carpi di entrare allo stadio della Giana, visto che non vengono emessi biglietti: per tutta questa stagione la società ha varato l’ingresso gratuito per tutti, tifosi di casa e anche ospiti, una sorta di risarcimento dopo la retrocessione dalla Lega Pro. Domenica quindi, come nelle altre gare casalinghe, non ci sarà nemmeno il servizio di biglietteria.

Fanfulla. Ha cambiato guida tecnica il Fanfulla, diretta rivale del Carpi per la corsa playoff. Le 3 sconfitte di fila che hanno fatti scivolare i lombardi al 7° posto (-2) dal Carpi) hanno portato alle dimissioni di Emiliano Bonazzoli e da ieri la squadra è stata affidata a Riccardo Maspero, ex centrocampista con tanta A alle spalle, già alla guida di Ciliverghe, Pavia, Mantova, Pro Piacenza, Giana Erminio e nel 2021-22 Sporting Franciacorta.

Davide Setti