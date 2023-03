Carpi, c’è Formato: da sogno a rivale

CARPI

Da obiettivo di mercato a pericolo numero uno. Ci sarà ancora il carpigiano doc (ed ex biancorosso) Alberto Formato sulla strada del Carpi domenica a Sorbolo nella sfida al Lentigione. A novembre era partito l’assalto per portare l’attaccante classe ‘93 alla corte di Bagatti, ma il club reggiano aveva alzato il muro definendolo incedibile. Grazie anche ai suoi gol (sono 14 fin qui in 31 gare) il Lentigione si è rilanciato e con 28 punti nelle ultime 16 giornate (il Carpi nello stesso periodo ne ha fatti 10 in meno…) è uscito a +1 dalla zona calda.

Dal campo. Ieri la febbre ha fermato Stanco che rischia di dover dare forfait, mentre Beretta ha lavorato in gruppo per tutta la seduta: ieri sera a Parma il centrocampista 2001 ha svolto una risonanza per escludere qualsiasi complicazione ai legamenti della spalla destra e dovrebbe essere convocato. Contini – senza Ranelli e Bouhali in mediana – rischia di dover mettere subito da parte il 4-3-3, a meno che non inserisca Olivieri e Laurenti ai lati di Yabre. In alternativa 4-2-3-1 con Olivieri basso e Laurenti a sinistra nel tridente alle spalle di Arrondini composto da Casucci e Cicarevic o Castelli.

d.s.