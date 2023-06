Carpi-Ceccarini, arrivano i saluti

Prime novità di mercato in casa Pallamano Carpi dopo la salvezza in Serie A Gold. La squadra affidata al confermato coach Davide Serafini sarà rinforzata e rinnovata con l’addio di alcuni senatori. Da ieri è ufficiale quello dell’ala destra mancina Francesco Ceccarini (’94), che ha firmato con il Secchia Rubiera. Cresciuto nel Modena, era arrivato da Benevento a Carpi con l’allora Terraquilia nel 2017, poi il passaggio a Parma e il ritorno nella città dei Pio alla nuova Carpi nel 2020. Negli ultimi 3 anni è stato uno dei trascinatori del salto in A Gold e delle due salvezze. Aria di addio anche per Niko Kasa, il terzino sinistro 2001 arrivato a Carpi a gennaio 2022 dall’Istres che partirà sicuramente. Potrebbe invece tornare in Slovacchia Marco Beltrami, "bandiera" bianconera classe ’92 tornato a gennaio per dare una mano nella corsa salvezza: per motivi personali potrebbe tornare all’Skp Bratislava.

d.s.