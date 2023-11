Carpi cerca il tris con il Progresso

Manca da 566 giorni un filotto da 3 vittorie di fila al Carpi, che proverà oggi alle 14,30 a Castelmaggiore contro il pericolante Progresso a dare un altro colpo di gas per restare nel treno delle prime. Una gara insidiosa, che assomiglia a quella di due settimane fa a Molinella col Mezzolara, da affrontare senza l’infortunato Rossini, sostituito da Frison al centro della difesa. "La differenza in campo – ha spiegato mister Cristian Serpini – la determiniamo noi come a Mezzolara, dove abbiamo affrontato la partita con le antenne alzate. Dovremo cercare di essere determinati ma facendo uno step in più sotto il profilo del gioco rispetto al match con l’Aglianese, senza perdere la praticità". Sarà l’ultima gara prima della riapertura del mercato. "Con questa rosa – continua - abbiamo tutte le carte in regola per ridurre il divario e a Carpi deve venire solo gente motivata. Chi resta deve farlo sapendo che ci sarà un campionato con tanta concorrenza, Cortesi è uno che ha richieste ma domani vestirà la nostra maglia e spero che ci dia delle grosse soddisfazioni. Matteo Rossi? Il suo contratto scade a breve, poi faremo delle valutazioni".

Programma. La 13^ giornata (14,30): Progresso-Carpi, Imolese-Corticella, Sammaurese-Aglianese, Mezzolara-Sangiuliano, Borgo S.D.-Lentigione, Forlì-Ravenna, Prato-Sant’Angelo, Pistoiese-Fanfulla, Certaldo-San Marino. Clas. Ravenna 27, San Marino 26, Imolese 24, Carpi, Lentigione e Pistoiese 21, Fanfulla 19, Corticella e Forlì 18, Sammaurese e Prato 15, Sant’Angelo 14, Aglianese 13, Sangiuliano e Progresso 12, Mezzolara 10, Borgo 9, Certaldo 6. Dal campo. Il ko di Rossini (sospetto stiramento alla coscia) riporta l’emergenza in difesa, dove torna dal 1’ Frison che però è fuori da un mese e non può avere i 90’ nelle gambe. Da valutare Arrondini e Tentoni, convocati ma non al meglio. Da trequartista spazio a Cortesi rispetto a Lahrhib. Nei bolognesi squalificato Baccolini, convocato il nuovo arrivo in mediana Pinelli (2001) ex Sassuolo e Andria. PROGRESSO (3-5-2): Bizzini; Ferraresi, Biguzzi, Hasanaj; Mele, Corzani, Rossi, Selleri, Cocchi S.; Matta, Barbieri. All. Vullo. CARPI (4-3-1-2): Rinaldini; Verza, Frison, Calanca, Cecotti; Forapani, Mandelli, D’Orsi; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini. Arbitro: Giordani di Aprilia

Davide Setti