Carpi cerca l’impresa a Bolzano Modena sul campo del Cingoli

Una Pallamano Carpi fin qui sempre sconfitta in trasferta (8 ko su 8) cerca l’impresa alle 18 a Bolzano sul campo del Bozen, nella 5^ di ritorno di Serie A Gold. Gli altoatesini, sesti ma con 2 gare in meno, tornano in campo oggi dopo 6 settimane di stop (ultima gara il 17 dicembre) per la partecipazione di Ahumada, 21enne ala destra cilena, al Mondiale in Polonia. Nei bianconeri di Serafini out i lungodegenti Jurina e Gollini. Clas. Brixen 31, Merano 26, Conversano * e Fasano 25, Pressano 23, Sassari 21, Bozen ** 20, Cassano 19, Albatro 13, Fondi 10, Carpi e Campus Italia * 5, Rubiera (-5) 4, Romagna 2.

Serie A2. La Pantarei Italia Modena, ottava e senza grossi problemi per la salvezza (+8 sulla zona calda), è attesa oggi alle 18 dalla dura trasferta di Cingoli sul campo della seconda della classe, che insegue a -1 San Lazzaro.

Serie B. Riprende il campionato con la 1^ di ritorno (già giocato l’anticipo col Faenza secondo a sorpresa sconfitto dal Romagna in casa 34-23): oggi alle 18,30 alla Fassi il big match Carpine-Rubiera (giallorossi quarti a -2 dai reggiani) e alle 18,30 il Rapid Nonantola cerca la quinta vittoria stagionale col Felino, domani alle 19 alla Vallauri il Carpi, pure quarto al fianco della Carpine, riceve lo Sportinsieme. d.s.