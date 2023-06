Carpi chiude a cuor leggero, Formigine punta alla vittoria

Giornata di saluti e verdetti nel campionato di serie C di pallanuoto. Le due modenesi Onda Blu Formigine e Coopernuoto Carpi l’affrontano con animi ben diversi: è leggera la testa della squadra di Carpi, che a prescindere dal risultato con la RN Trento, alle 20 alla Piscina Campedelli, è già salva, perché per scontri diretti e differenza reti, due squadre tra Padova, Mantova e Formigine rimarranno dietro, e retrocederanno in Promozione. Più delicato il compito dell’Onda Blu, che spareggia con Padova, ospitandolo alla stessa ora alla Piscina Melato di Reggio Emilia: ai ragazzi di Pierantoni potrebbe anche bastare un pareggio, ma se Mantova batterà Parma, servirà una vittoria scaccia dubbi, per poter festeggiare la quarta salvezza consecutiva. In Promozione si gioca ormai "a chiamata", ma il Penta Modena continua a soffrire, tanto da farsi battere dal Codigoro con un severo 13-4.

m. c.