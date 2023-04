Carpi, con l’alleato Cabassi parte la caccia al terzo posto

Non c’è bisogno di andare troppo in là, basta sfogliare il calendario all’indietro di 3 settimane perché paresse una follia in casa Carpi parlare di 3° posto. E invece il finale di stagione della Serie D sta regalando grandi sorprese e dopo il 4-1 sul Fanfulla – terzo risultato utile di fila - la squadra di Contini ha messo nel mirino la terza piazza del Forlì, ora distante solo 2 punti, e ovviamente anche la quarta del Ravenna che è a +1. La premessa è sempre la solita, i playoff di D hanno valore relativo (senza che nessuno "salti" in Lega Pro non regalano promozioni), ma almeno dopo mesi di deludente agonia i biancorossi sembrano poter affrontare le ultime 5 giornate con un piglio diverso. Il +4 sulle tre seste della classe (Corticella, Real Forte e Riccione) non è ancora un margine sufficiente per dare per scontati i playoff, ma le ultime 3 gare (7 punti) hanno dato un volto nuovo al Carpi, in coincidenza col rientro di tanti giocatori cardine che sono mancati per troppi mesi fra infortuni e squalifiche come Sall, Arrondini (nella foto), Ranelli e Beretta tanto per citare quattro dei migliori in campo nel successo sui lombardi. Nelle ultime 3 gare il Carpi ha rosicchiato ben 6 punti al Forlì (2 ko di fila con Real Forte e Correggese dopo il 2-2 col Mezzolara) e 3 al Ravenna (sconfitto dal Corticella e bloccato dal Mezzolara, in mezzo i giallorossi hanno piegato il Sant’Angelo), in vista di una volata finale che si annuncia frizzante visti i tanti scontri diretti che regala il calendario. La squadra di Contini dopo la trasferta di giovedì a Scandicci riceverà il Crema (+3 sui playout), poi avrà le tre gare con le dirette rivali a Ravenna, col Riccione in casa e a Corticella. Proprio gli scontri diretti saranno la chiave della corsa al 3° posto che vale la semifinale playoff in casa. Il Forlì va giovedì ad Agliana, poi ospita il Ravenna nel derby, va a Riccione, riceve la Sammaurese e chiude a Crema, mentre il Ravenna fra 4 giorni riceve la Bagnolese, poi ha i due derby a Forlì e col Carpi, quindi alla penultima va sul campo della capolista Pistoiese e chiude col Lentigione. Impossibile fare pronostici, ma di certo il Carpi potrà contre ancora 2 volte sull’alleato "Cabassi", fortino in cui ha conquistato 11 vittorie in 17 gare con 36 punti (2,11 di media) che ne fanno la seconda miglior squadra casalinga dietro alla sola Giana (40 punti). Un motivo in più per cercare di giocare almeno la semifinale playoff davanti al proprio pubblico.

Davide Setti