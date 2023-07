Carpi, con Tentoni è una mediana completa

Con l’innesto di Tentoni la mediana del Carpi ha completato le caselle degli ’over’. Prima dell’ex novarese erano infatti arrivate le conferme di Bouhali e gli arrivi di Mandelli e Rossi, che si aggiungono al 2003 Larhrib nel pacchetto dei centrocampisti, dove arriverà al 99% un altro 2003 per fare il sesto. Ma quali sono le gerarchie della nuova mediana biancorossa? Dipenderà dal modulo di mister Serpini, che alternerà 3-5-2 e 4-3-1-2. In tutti e due i sistemi è possibile che i tre ruoli centrali del centrocampo siano tutti per gli ’over’. Mandelli è quello che più di tutti sa fare il regista, al suo fianco possono sistemarsi da un lato Rossi (che è la mezz’ala con più spiccate doti offensive) e dall’altro Tentoni, a suo agio nel recupero palla. Occhio però che Mandelli ha 2 giornate di squalifica da scontare dopo il rosso diretto nella semifinale playoff di maggio contro l’Alcione col Desenzano e quindi Serpini dovrà da subito provare qualche alternativa. Bouhali sa adattarsi, soprattutto con compiti difensivi, ma il vero alter ego da play è Tentoni. Il 2003 sarà però il vero "jolly" che potrà cambiare le carte in tavola: Larhrib può fare la mezz’ala oltre che il trequartista, poi c’è Quarena che Serpini potrà "manipolare" a suo piacimento, facendo giocare da mezz’ala e dietro le punte nel 4-3-1-2 mentre in caso di 3-5-2 l’ex Real Calapina è da considerarsi in pole per la maglia a sinistra. Nelle rotazioni di mediana potrebbe poi rientrare anche Cortesi, che da mezz’ala nel 3-5-2 può dare qualità e propensione offensiva.

ISCRIZIONI. Sono 163 sulle 166 aventi diritto le iscritte alla D con Arzachena, Viterbese e Torviscosa che hanno alzato bandiera bianca. I posti liberi per i ripescaggi dall’Eccellenza sono 5 visto che è salito il Mantova e salirà una fra Alcione, Casertana o Pianese: le 5 candidate sono 3 perdenti playoff di Eccellenza (Boreale, Progresso e una tra Caravaggio o Enna) e 2 perdenti playout di Serie D (Trestina e Portogruaro). Nel girone del Carpi entrerà anche il Progresso, mentre le chance della Correggese sono quasi nulle.

Davide Setti