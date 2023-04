Carpi, Contini cambia: tre novità per il Fanfulla

di Davide Setti

Il Carpi torna all’antico per la sfida di domani col Fanfulla. Mister Contini sembra infatti intenzionato ad abbandonare la difesa a tre proposta a Sorbolo per tornare al classico assetto a quattro. Col Lentigione la scelta era nata dall’assenza di centrocampisti centrali (Bouhali ko e Ranelli squalificato) e dalle dimensioni ridotte del campo, mentre domani al "Cabassi" si va verso il 4-2-3-1 con una rosa che deve fare a meno solo di Bouhali e Stanco. Tre saranno dunque le novità, oltre al modulo, rispetto all’ultima gara. A tornare in panchina dovrebbero essere Varoli – pur fra i migliori col Lentigione – Castelli e Olivieri. In difesa Casucci e Dominici (ancora in pole su Navarro) si torneranno ad abbassare ai lati di Boccaccini e Calanca. In mediana al fianco di Yabre ci sarà il rientrante Ranelli, mentre davanti spazio al terzetto composto da Beretta (esami ok alla spalla dopo la paura di una ricaduta all’Immergas Arena) e dall’altro rientrante Sall sui lati, con Laurenti preferito di nuovo a Cicarevic da trequartista centrale alle spalle dell’unica punta Arrondini. Oggi intanto giocano (ore 15) in anticipo due delle rivali del Carpi nella lotta playoff: il Ravenna quarto a +3 gioca sul campo del Mezzolara, mentre il Corticella che insegue a -2 va a Bagnolo.

Nazareno. Una delegazione biancorossa, formata dal ds Matteo Sabbadini, da mister Matteo Contini e dagli atleti Cicarevic, Arrondini, Beretta, Olivieri e Casucci ha fatto visita presso i laboratori creativi della Cooperativa Nazareno di Carpi in via Bollitora. Una visita a sorpresa per gli ospiti impegnati nei vari laboratori, accolta con entusiasmo e caratterizzata da una successiva visita di tutti i vari locali e delle varie officine di lavoro. Al termine del tour la delegazione del Carpi ha voluto omaggiare gli ospiti e gli educatori con gadget ufficiali, rivolgendo un invito formale a seguire le restanti tre gare interne al "Cabassi", garantendo agli educatori che sarà presente alle prossime attività inserite del "Festival della Disabilità". "E’ stato un incontro emozionante che ci ha permesso di comprendere quanto lavoro e quanta passione ci sia nelle attività realizzate per le fasce più esposte" ha spiegato Sabbadini. "Ringraziamo il Carpi e il presidente Lazzaretti per averci omaggiato di questa visita – commenta il dottor Sergio Zini, presidente di Cooperative Nazareno – si è trattato di una bellissima sorpresa per i nostri ospiti, molti dei quali grandi tifosi del Carpi".