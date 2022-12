Carpi, Contini: "Voglio riportare entusiasmo"

Quasi due ore sul campo, con tante indicazioni alla squadra e qualche piccola prima novità tattica. E poi le prime parole da nuovo allenatore del Carpi (nella foto col ds Sabbadini è a destra). È cominciata ieri l’avventura di Matteo Contini al timone del Carpi davanti a una cinquantina di tifosi all’antistadio, affiancato dallo staff che aveva accompagnato Bagatti, con la sola novità dell’uscita di Gianni Pellacani (che resterà con mansioni da collaboratore non sul campo), che sarà a breve sostituito da un nuovo vice.

"La società mi ha chiesto di riportare la gente allo stadio – esordisce il tecnico – purtroppo nell’ultimo mese la squadra ha perso punti, staccandosi dalla prima ma questo rappresenta per me uno stimolo in più per cercare di dare e fare il massimo. Non so dove possiamo arrivare, ma sicuramente qui c’è voglia di vincere e fare bene, c’è una società organizzata e io posso garantire massimo impegno e passione nel lavoro. La Giana a +14? Il calcio è strano e può succedere di tutto. La squadra è ottima, si può lavorare, poi a fine marzo vedremo se saremo ancora a -14 o se invece ci saremo avvicinati alla prima". Contini ieri ha provato subito il 4-2-3-1 ma in carriera ha giocato anche con la difesa a tre. "Sui moduli non sono fossilizzato – prosegue – dipende dai giocatori, quello che voglio è vedere una squadra umile, combattiva, mi piace che le mie squadre giochino a calcio ma capisco che in certi campi e in certi frangenti si possa far fatica. Mi piace fare la partita finché posso. L’unico scopo è cercare di mettere in campo i giocatori per farli rendere al meglio".

Contini era al ’Cabassi’ mercoledì scorso col Corticella. "Ho visto una squadra nervosa – spiega – con ragazzi che volevano cercare di risolvere la situazione, ma nel calcio serve organizzazione. Sono anche stati sfortunati, perché non meritavano di perdere anche in 10 contro 11. È un gruppo con qualità. Abbiamo un ottimo centrocampo e attacco, la difesa è buonissima ma deve cercare di ragionare un po’ più di reparto. Questa sosta mi aiuterà per conoscerli e entrare in sintonia col gruppo. La difesa a tre con Varoli? È ancora presto per fare queste considerazioni, abbiamo fatto un allenamento. Magari io ho un’idea e loro non rispondono. In passato ho giocato con difese a 3 o a 4, a volte anche in base all’avversario".

Nell’ultima parte della sua carriera da giocatore Contini ha incontrato i due tecnici che lo hanno maggiormente ispirato. "La scintilla me l’ha data Nicola (a Bari, ndr) – conclude – che mi ha aperto gli occhi nel cercare di provare a questo mestiere. Poi c’è stato anche Liverani (a Terni, ndr) che mi ha trasmesso tanto. Poi la differenza la fa la qualità dei giocatori, io devo dare loro concetti semplici, in cui si divertono ma con voglia di soffrire, perché nessuno regala nessuno. In questo momento abbiamo bisogno di fiducia, che faccia scattare qualcosa".

Davide Setti