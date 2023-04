Carpi, contro il Riccione Contini non cambia e c’è Laurenti

CARPI

Laurenti in mediana al posto di Beretta. Sarà questa l’unica novità nel Carpi che mister Contini proporrà domani con lo United Riccione rispetto alla squadra che ha cominciato a Ravenna. Conferma dunque per l’inedito 4-3-1-2 con lo stesso undici che ha giocato da fine primo tempo, quando Beretta si è fatto male al ginocchio poco prima del riposo: per l’ex Legnano (unico assente fra i biancorossi domani) la risonanza al ginocchio per valutare problemi al menisco è stata fissata per giovedì 4 maggio, con la speranza in caso di esito negativo di averlo disponibile dal 14 per i playoff. Contini dovrebbe dunque riconfermare Sabattini a destra (preferito ancora a Casucci) in difesa con Boccaccini, Calanca e Dominici e schierare Laurenti al fianco di Yabre e Olivieri in mediana, dove tornano per la panchina sia Ranelli che Bouhali che hanno svolto la settimana col resto del gruppo. In attacco spazio ancora a Cicarevic che agirà dietro alle due punte Sall e Arrondini a caccia di un successo che vorrebbe dire terzo posto sicuro con 90’ di anticipo.

Precedenti. Quella di domani al ’Cabassi’ sarà la seconda sfida stagionale fra Carpi e United Riccione dopo l’1-1 dei 32esimi di Coppa di novembre (Laurenti rispose a Rinaldi) che portò poi alla qualificazione dei romagnoli ai rigori. Con la veccia Valverde Riccione – che ora è il Riccione di Prima categoria, mentre lo United è il nuovo nome dalla scorsa estate del Fya Riccione – invece ci sono state 4 sfide al ’Cabassi’ ai tempi della D negli ultimi 20 anni: finì 0-0 nel 2002-03, il Carpi vinse nel 2003-04 1-0 grazie alla rete di Leonardo Luppi, finì pari anche nel 2005-06 (vantaggio di Gherardi e poi autorete per il pari romagnolo), così come finì 2-2 nel 2009-10, primo anno dell’era Bonacini, quando il Carpi di Cristiani dovette inseguire due volte con Bigoni e Taugourdeau la doppietta di Stefano Stefanelli, che un decennio dopo sarebbe diventato ds biancorosso.

Fanfulla. È arrivato l’atteso -4 di penalizzazione per il Fanfulla, che ha patteggiato dopo aver fatto giocare per una dozzina di gare all’andata il centrocampista Lusha (in campo anche nel successo 3-1 sul Carpi…), che doveva scontare una vecchia squalifica con la Primavera del Parma. I lombardi precipitano in questo modo in piena zona playout a 2 gare dalla fine del campionato in corso.

La nuova classifica di Serie D: Clas. Giana 74, Pistoiese 72, Carpi 58, Ravenna 55, Corticella, Real Forte e Forlì 54, Aglianese 49, Prato (-3), Sammaurese e Riccione 48, Lentigione, Mezzolara e Sant’Angelo 45, Crema 44, Correggese e Fanfulla (-4) 42, Bagnolese 37, Scandicci 36, Salso 13.

Davide Setti