Carpi contro la Victor per sorridere al Cabassi

Tornare a correre in casa (dove non si vince dal debutto) come in trasferta. E’ l’obiettivo del Carpi che oggi alle 15 riceve al "Cabassi" la Victor San Marino, matricola del girone che con 10 punti in 5 gare (mercoledì recupera a Corticella) sta confermando il pronostico di possibile rivelazione del campionato che mister Cristian Serpini aveva fatto nel precampionato. "Lo avevo detto perché conosco bene il loro tecnico Stefano Cassani - spiega - e conosco le sue idee. Vengono da 3 vittorie di fila e hanno subito solo 3 gol, seconda miglior difesa dietro al Ravenna, vanno a prendere l’avversario molto alto e hanno grandi rotazioni sugli uomini. Ma noi vogliamo dare continuità dopo Sant’Angelo, perché sono convinto che la differenza di punti fra casa e trasferta sia solo una casualità". Il tecnico parla dei dubbi in attacco e del possibile assetto con Larhrib seconda punta. "L’assetto lo variamo spesso in funzione del tipo di avversario - prosegue - e delle sue caratteristiche. In una gara che si può immaginare chiusa penso che gli spazi che avremo dal 60’ in poi saranno diversi rispetto a quelli iniziali, perciò le scelte potranno andare in quella direzione. Ma devo fare le ultime valutazioni, è stata una settimana complicata con tanti acciacchi, anche sugli under". Uno dei ballottaggi è quello sulla prima punta. "Sall ha fatto bene a Sant’Angelo - spiega Serpini - da inizio anno lavora in un ruolo non suo, in cui però penso possa avere la fisicità per giocare uno contro uno, come nei due gol di Sant’Angelo. Ma mi aspetto tanto anche da Arrondini. Rossi? E’ entrato bene e ha caratteristiche uniche in questa rosa".

Programma. Così la 7^ giornata: Progresso-Fanfulla, Imolese-Borgo S.D., Sammaurese-Sant’Angelo, Ravenna-Sangiuliano, Mezzolara-Lentigione, Forlì-Pistoiese, Aglianese-Corticella, Carpi-V. San Marino, Certaldo-Prato. Classifica: Ravenna 14, Carpi, Imolese e Sammaurese 11, San Marino *, Forlì, Prato e Mezzolara 10, Corticella * e Pistoiese 9, Fanfulla 8, Sangiuliano 7, Sant’Angelo, Lentigione e Progresso 6, Aglianese 4, Borgo e Certaldo 3.

Dal campo. Biancorossi privi di Verza, Viti, Maini e Saporetti, si va verso la conferma della squadra di Sant’Angelo con due ballottaggi in attacco: Cortesi favorito su Tentoni per la maglia da trequartista e Sall in vantaggio su Arrondini per quella al fianco di Larhrib. CARPI (4-3-1-2): Rinaldini; Tcheuna, Rossini, Calanca, Cecotti; Forapani, Mandelli, D’Orsi; Cortesi; Larhrib, Sall. All. Serpini. V. SAN MARINO (3-5-2): Pazzini; Lombardi, De Santis, Onofri; Gramellini, Lazzari, Lattarulo, Sabba, T. Benvenuti; Arlotti, Manara. All. Cassani. Arbitro: Nuzzo di Seregno

Davide Setti