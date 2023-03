Carpi-Correggese, ultima chiamata

n crisi di risultati (una vittoria in 9 gare), uscito dai playoff e con un magro +6 sui playout, in silenzio stampa e con entusiasmo azzerato nell’ambiente. Nel momento più difficile di una stagione in caduta libera il Carpi si aggrappa all’orgoglio per dare una sterzata oggi alle 14,30 al ’Cabassi’, dove arriva la Correggese. Contro i reggiani, quart’ultimi e a -6 dalla salvezza diretta, solo un successo può salvare la panchina di mister Matteo Contini, che almeno può contare sul rientro di tutti gli infortunati. Programma. La 31a giornata (14,30): Bagnolese-Real Forte, Salso-Fanfulla, Corticella-Ravenna, Forlì-Mezzolara, Aglianese-Pistoiese, Prato-Sammaurese, Carpi-Correggese, Giana-Lentigione, Sant’Angelo-Crema, Riccione-Scandicci.

Classifica: Giana 61, Pistoiese 59, Forlì 52, Ravenna 48, Riccione 46, Carpi 44, Aglianese, Sammaurese e Fanfulla 42, Lentigione, Real Forte e Corticella 40, Crema e Prato 39, Mezzolara 38, Sant’Angelo 36, Correggese 33, Scandicci 28, Bagnolese 27, Salso 11.

Dal campo. Senza il solo Arrondini squalificato, mister Contini ha ampia scelta in tutti i reparti e senza conferenza pre gara si può solo provare ad abbozzare una formazione: fra i pali si candida Balducci, in difesa a sinistra Navarro o Dominici, in mediana può rifiatare Yabre, davanti Castelli prima punta e alle sue spalle Beretta (o Casucci), Cicarevic (o Laurenti) e probabilmente Sall a sinistra.

(4-2-3-1): Balducci; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Navarro; Bouhali, Ranelli; Beretta, Cicarevic, Sall; Castelli. All. Contini

CORREGGESE (3-4-1-2): Bertozzi; Davighi, Cavallari, Pupeschi; M. Bassoli, Manuzzi, Galli, S. Bassoli; Simoncelli; Pozzebon, Rizzi. All. Soda. Arbitro: Kovacevic di Arco Riva d.s.