Carpi, Crema è un crocevia playoff

Può essere una giornata-chiave nella corsa playoff del Carpi. Alle 15 i biancorossi, quarti al fianco del Ravenna e a -1 dal Forlì terzo, cercano la terza vittoria casalinga di fila ospitando un Crema a caccia di punti salvezza (+2 sulla zona calda), in un turno che regala anche lo scontro diretto Forlì-Ravenna: un successo di Calanca e compagni, oltre che allungare a 5 gare la striscia utile (mai successo fin qui in stagione) darebbe la certezza, comunque vada il derby del ’Morgagni’, di mettere la freccia su una delle due rivali o addirittura in caso di pari in Romagna di prendersi dopo oltre 4 mesi la terza piazza solitaria. Discorsi ovviamente teorici, da fare solo dopo aver piegato la resistenza del Crema, che perdendo con la Giana venerdì scorso nel posticipo ha interrotto una serie di 7 gare senza sconfitte e davanti schiera il vice capocannoniere Recino (18 reti).

"Siamo consapevoli della gara che ci attende – spiega mister Matteo Contini – contro un avversario che si gioca tanto. Loro sono una squadra molto fisica che gioca bene impostando da dietro, sulle palle inattive Brero è pericoloso e poi ci sarà da sbagliare il meno possibile con Recino. Giornata chiave? Non ho guardato il calendario perché mi interessa solo la mia squadra, vogliamo vincere per dare continuità a un ottimo periodo e perché a 4 gare dalla fine i punti valgono ancora di più. È presto però per fare dei conti, l’obiettivo rimane quello di provare ad arrivare più alto possibile". Il Carpi senza Ranelli non ha mai vinto. "Lorenzo (Ranelli, ndr) ha qualità che altri non hanno – spiega – ma abbiamo fatto buone gare anche senza di lui, chi giocherà al suo posto ha altre caratteristiche e cercheremo di sfruttarle. La difesa a tre? Ho fatto varie prove in settimana per togliermi ogni dubbio". Programma. Le gare della 35^ giornata (15): Bagnolese-Aglianese, Lentigione-Real Forte, Salso-Correggese, Mezzolara-Scandicci, Forlì-Ravenna, Prato-Riccione, Pistoiese-Sammaurese, Carpi-Crema, Giana-Fanfulla, Sant’Angelo-Corticella. Classifica: Giana 70, Pistoiese 68, Forlì 53, Ravenna e Carpi 52, Corticella e Real Forte 50, Aglianese 49, Riccione 47, Sammaurese e Fanfulla 46, Crema e Lentigione 44, Mezzolara e Prato 42, Sant’Angelo 41, Correggese 40, Scandicci e Bagnolese 33, Salso 12.

Dal campo. Fuori dai 24 convocati Ranelli, Bouhali e il febbricitante Mollicone. Contini pensa al 3-5-2 con Varoli titolare, Beretta e Olivieri mezz’ali e Sall al fianco di Arrondini, l’alternativa è il solito 4-2-3-1 con Laurenti trequartista centrale fra Beretta e Sall, in mediana Olivieri con Yabre e Varoli in panchina.

(3-5-2): Balducci; Boccaccini, Calanca, Varoli; Casucci, Olivieri, Yabre, Beretta, Dominici; Sall, Arrondini. All. Contini. CREMA (4-3-3): Aiolfi; Cerri, Bajic, Brero, Groppelli; Bignami, Ricozzi, Melchiori; Madiotto, Recino, Meleqi. All. Aragolaza. Arbitro: Andriambelo di Roma 1

Davide Setti