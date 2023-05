Carpi crolla a Rubiera Ora il Romagna

Alla terza battaglia Carpi crolla nettamente in gara-3 del primo turno playout per restare in Serie A Gold. Rubiera si impone 33-28 dopo aver dominato per 60’, sempre avanti dall’inizio (4-1 nei primi 5’) e poi capace di contenere la reazione carpigiana (18-17 al riposo). Nella ripresa la squadra di Serafini subisce un break di 3-0 (25-21) al 18’ che ingessa il vantaggio reggiano. Troppi gli errori di Coppola e Kasa, così nel finale Rubiera controlla e festeggia la salvezza. Carpi dovrà giocarsi l’ultima carta contro Romagna, ko 34-27 a Fondi in gara-3: domenica si parte a Imola, poi alla Vallauri il 18 gara-2 ed eventuale gara-3 il 20.

RUBIERA: Rivi, D. Bartoli, Benci 2, Bortolotti, Pagano, Dibenedetto 3, Naghavialhosseini 9, Cavina 3, R. Bartoli, Hila, Giovanardi 2, Strada 2, Voliuvach, Oleari 7, Boni 3, Pereira 2. All. Galluccio.

CARPI: Jurina, Mejri, Ben Hadj Ali, S. Serafini 2, Soria 1, Nocelli 4, Carabulea 4, Kasa 7, Coppola 3, Se. Haj Frej, Quaranta, Dalolio, Beltrami, Sortino 3, Ceccarini 4. All. D. Serafini

d.s.