Carpi deraglia con Rubiera Anche il Rapid si arrende

Disastro bianconero a Imola. Carpi naufraga sul campo dell’ultima della classe subendo un pesantissimo 32-20 che cancella in appena 3 giorni la grande gara di mercoledì con Rubiera. Il Romagna, che si avvicina pericolosamente a -3 a 2 gare dalla fine della Serie A Gold, domina la gara e festeggia la seconda vittoria stagionale, mentre i bianconeri sono irriconoscibili. Coppola che aveva "matato" il Rubiera segna solo una rete e il solo Kasa (10 centri) risponde all’appello. Carpi va già sotto deve sempre inseguire: 11-6 al 17’ e 18-11 al riposo. Nella ripresa invece della reazione della truppa di Serafini arriva l’allungo dei bolognesi che al 12’ (23-15’) hanno già messo al sicuro il match, con Carpi che viene staccata anche nel finale fino al clamoroso -12 e non permette di approfittare del ko di Rubiera. Per Carpi a segno Kasa (10), poi Sortino (4), Carabulea (2), uno a testa Mejri, Serafini, Coppola e Dalolio.

Classifica: Brixen 42, Merano 38, Fasano 37, Sassari 35, Conversano (-7) 32, Pressano 27, Bolzano 25, Cassano 23, Albatro* 17, Fondi 16, Rubiera* 11, Carpi e Campus Italia 9, Romagna 6.

In Serie B si è aperta ieri la 7^ di ritorno con la netta sconfitta del Rapid Nonantola, battuto 31-20 sul campo del San Lazzaro (15-11 al riposo).

d.s.