Carpi, domenica al Cabassi un Riccione in crisi Beretta: esclusa la lesione al legamento crociato

Nell’ipotetica tabella playoff che il Carpi aveva stilato un mese e mezzo fa la sfida col Riccione di domenica era stata segnata come scontro diretto. Ma in 6 giornate è cambiato tutto e i romagnoli hanno messo da parte anzitempo le proprie ambizioni, nonostante gli ingenti investimenti economici. Un tracollo inatteso che porterà al "Cabassi" una squadra in piena crisi e con 4 ex nella rosa di mister Mattia Gori. Da valutare se ci sarà l’infortunato Elio De Silvestri, che tecnicamente è uno degli "Immortali" che nel 2014-15 conquistò la A, pur avendo giocato appena un minuto prima di essere ceduto a gennaio. Un conto aperto particolare col Carpi è quello di Benjamin Mokulu, che sfiderà il Carpi per decima volta in carriera (2 vittorie, 4 pari e 3 ko fin qui): l’attaccante congolese è stato biancorosso per 16 gare (3 gol) in B nel 2018-19 e ha timbrato nel rotondo 5-1 dell’andata per i romagnoli, dopo il gol col Ravenna nel 2020 in C1 quando il suo Ravenna fu sconfitto 4-2 al "Cabassi". In mediana gli altri due ex David Lordkipanidze, che dopo le 37 gare (4 reti) dell’anno scorso all’Athletic ha preferito in estate il Riccione, e Filippo Bellini, 2 anni a Carpi in C con 37 gettoni e 2 reti. DAL CAMPO. Ieri seduta al mattino senza Beretta (i primi esami hanno escluso un interessamento ai legamenti crociati ma è stata disposta una risonanza), ma anche gli acciaccati Yabre, Sall e Arrondini la cui presenza però non è in dubbio per domenica.

Davide Setti