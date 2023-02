Carpi, dopo l’ennesima frenata non sono sicuri nemmeno i playoff

Mancava da 10 mesi al Carpi uno 0-0 come il nulla di fatto di domenica a Bagnolo. L’ultima volta era arrivato in casa il 14 aprile del 2022 con l’Aglianese. Ma aldilà del dato statistico, anche al "Fratelli Campari" i biancorossi hanno dimostrato tutti i propri limiti attuali. Il numero "zero" alla voce tiri verso la porta difesa da Auregli è sicuramente il dato più preoccupante, sinonimo di mancanza assoluta di idee. La quarta gara di fila senza vittorie (3 punti conquistati) ha eguagliato la peggior striscia stagionale di fine 2022, quando con Bagatti i biancorossi conquistarono appena un punto nelle ultime 4 gare di andata. Una squadra che ha perso verve e probabilmente anche motivazioni, come conferma il confronto fra le prime 6 gare di andate e le stesse 6 del ritorno: nelle prime 6 gare della stagione, dal Mezzolara alla Bagnolese, con Bagatti il Carpi aveva conquistato 13 punti, mentre nelle prime 6 del ritorno ne sono arrivati solo 9. Una nuova frenata che non ha permesso di sfruttare il momento difficile anche delle prime tre della classe, tutte sconfitte domenica come mai era successo: nelle ultime 4 gare la Giana ha tenuto lo stesso passo del Carpi (3 pari e un ko), appena meglio (5 punti conquistati) hanno fatto Pistoiese e Forlì. Ma ora il Carpi deve soprattutto guardarsi alle spalle, perché con appena 2 vittorie nelle ultime 10 gare nemmeno il 4° o il 5° posto sono più scontati. E per questo sarà vietato sbagliare domani, nell’ennesimo infrasettimanale alle 14,30 al "Cabassi" contro l’Aglianese, che non vince da 7 gare (4 punti) e forse ha l’ultimo treno playoff.

Dal campo. Contini non potrà ancora recuperare nessuno e anzi perde un’altra pedina: Yabre ammonito a Bagnolo sarà squalificato, aggiungendosi a Ranelli, Sall, Balducci e Navarro nella lunga lista degli assenti. Da valutare poi Varoli che ieri ha subito una botta in allenamento. Probabile il 4-3-3 con Beretta e Olivieri in mediana ai lati di Bouhali, occhio però anche all’ipotesi del 4-2-3-1. In questo caso Olivieri affiancherebbe Bouhali, mentre Beretta verrebbe avanzato nei tre alle spalle di Arrondini, con la possibilità anche di alzare Casucci per far rifiatare un Cicarevic sempre più lontano parente di quello ammirato a inizio stagione.

d. s.