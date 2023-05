Carpi, dubbio modulo col Corticella

È a sinistra il dubbio principale per mister Matteo Contini alla vigilia della finale playoff di domani contro il Corticella. L’infortunio di Dominici, che si è fermato col Real per un dolore alla coscia e in settimana si è allenato a parte, apre un buco sulla corsia mancina, dove l’ex Cesena ha quasi sempre giocato in questo 2023. Il sostituto naturale è Navarro, che però non gioca una gara da titolare addirittura da 4 mesi e mezzo, da quando si fece male per un pestone sul collo del piede l’8 gennaio a Budrio col Mezzolara. Da allora per lui solo qualche spezzone a gara in corso, ma in settimana Contini lo ha provato un paio di volte, anche se il minutaggio è molto limitato. Se anche lo spagnolo non desse le garanzie adeguate allora la soluzione sarebbe quella di schierare un secondo 2004: l’opzione più semplice, utilizzata anche col Real, è quella di Laamane, che dopo quella di Coppa ad agosto giocherebbe la prima da titolare in D, altrimenti si dovrebbe spostare a sinistra uno fra Casucci e Sabattini, con l’altro a destra. Solo all’ultimo Contini scioglierà il rebus a sinistra e deciderà anche con che modulo affrontare il Corticella. Il ballottaggio è fra l’inserimento di Varoli come terzo centrale difensivo al fianco di Boccaccini e Calanca nel 3-5-2 o quella di utilizzare Cicarevic da trequartista nel caso di ritorno al 4-3-1-2. Per il resto in mediana il ristabilito Beretta si gioca con Olivieri la maglia da mezz’ala per lo slot under 2001 al fianco di Yabre e Ranelli, mentre in attacco il punto fermo è Arrondini, con lui ci sarà uno fra Stanco, decisivo col Real Forte, e Sall, più indietro invece parte Castelli.

Biglietti. Oggi su Vivaticket e solo domani allo stadio sono acquistabili i tagliandi: circa a 10 euro, tutte le tribune a 15 euro. Arbitro. La sfida di domani è stata affidata a una terna toscana: l’arbitro sarà Fabio Cevenini di Siena, i due collaboratori Simone Iuliano sempre di Siena e Lucio Margherini di Prato.

Davide Setti