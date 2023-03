Carpi, dubbio modulo Out Bouhali e Stanco

Due i forfait sicuri in casa Carpi per la sfida di domenica col Fanfulla. Oltre a Bouhali, ancora ai box dopo il ko con la Correggese, alzerà bandiera bianca per la seconda gara di fila Stanco, che ieri era ancora a parte, mentre è rientrato anche il portiere Kivila dopo l’impegno con la Nazionale Under 21 Estone. Mister Contini deve valutare se tornare al 4-3-3 visto con la Correggese o se confermare il 3-4-1-2 schierato a Sorbolo col Lentigione. Il rientro di Ranelli e Sall dalla squalifica potrebbe far propendere per la prima soluzione con il mediano ex Legnago che dovrebbe affiancare Yabre e Beretta, davanti due maglie saranno di Sall e Arrondini, per la terza Laurenti o Cicarevic.