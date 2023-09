Carpi, due novità per battere il Borgo

"Ci siamo detti di non parlare più del Prato, la testa è solo sulla sfida col Borgo". Cristian Serpini è categorico, il suo Carpi oggi alle 15 affronta la prima trasferta della stagione a Fidenza con la matricola Borgo San Donnino e il "polverone" coi toscani è già finiuto sotto al tappeto. "Calanca ha già detto tutto – le sue parole – quell’episodio ha dato ancora più forza al gruppo. Affrontiamo un avversario che ha messo in difficoltà l’Aglianese, non dovremo ripetere l’errore di domenica quando nel finale ci siamo abbassati troppo, dobbiamo giocare fino al 93’, scordandoci il risultato e cercando comunque di fare un gol in più degli altri". Il tecnico annuncia due novità di formazione, con Rinaldini e Cortesi pronti al debutto dal 1’. "Ci saranno almeno due novità – rivela – per me la formazione non è quella che ha vinto la domenica prima, ma quella che deve vincere la gara dopo. D’Orsi? Ha messo la "cazzimma" giusta, ci è mancato quando è uscito nel finale e il suo dualismo con Mandelli è un problema che mi piace avere. Il portiere? Rinaldini a breve avrà la sua occasione. Quarena? Ha avuto una piccola distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale, torna fra 10-15 giorni".

Prato. Ieri il ds Bolzan ha ufficializzato il mancato ricorso, in panchina arriva Raffaele Novelli, ex Lamezia e Messina.

Programma. Oggi la 2^ giornata (ore 15): Imolese-Aglianese, Borgo-Carpi, Forlì-Sammaurese, Fanfulla-Corticella, Prato-Ravenna, Pistoiese-San Marino, Sant’Angelo-Lentigione, Certaldo-Mezzolara, Sangiuliano-Progresso. Clas. Carpi, Sammaurese, Sant’Angelo, Aglianese, Mezzolara, Progresso e Ravenna 3, Fanfulla, Lentigione, Sangiuliano e San Marino 1, Borgo, Forlì, Imolese, Pistoiese, Prato, Corticella e Certaldo 0.

Dal campo. Mandelli e Quarena out, mentre c’è Rossi fra i convocati. Due le novità rispetto al Prato: fra i pali si va verso il debutto di Rinaldini, mentre da trequartista Cortesi ha scavalcato Tentoni per prendere il posto di Larhrib. Nei ducali ko Ferretti, Abelli e Soregaroli ma recuperano Adorni e Calmi. Oltre un centinaio i tifosi attesi da Carpi: settore unico la tribuna a 12 euro (gratis U18).

BORGO S.D. (4-3-3): Frattini; De Luca, Tarantino, Varoli, Vecchi; Lolli, Som, Rossi; Carollo, Bingo, Alfieri. All. Rastelli.

CARPI (4-3-1-2): Rinaldini; Verza, Maini, Calanca, Cecotti; Bouhali, D’Orsi, Forapani; Cortesi; Saporetti, Arrondini. All. Serpini Arbitro: Ismail di Rovereto

Davide Setti