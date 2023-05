Ultima giornata di regular season oggi in Serie B con Carpi e Carpine a caccia dei playoff: alla final four del 20 e 21 maggio a Rubiera già qualificate il Secchia Rubiera da prima (oggi alle 18,30 a Nonantola col Rapid) e il Marconi da seconda, per gli altri due posti sperano ancora in cinque. In pole Casalgrande terzo cui basta un pari alle 18,30 col Romagna, nel terzetto alle sue spalle se Carpi vince alle 19 a Felino è certo di prendere un posto perché è davanti per scontri diretti alla Carpine (alle 17,30 a Ferrara con l’Estense, deve vincere e sperare che Casalgrande perda o che Carpi non vinca) e perché San Lazzaro non può fare per regolamento le finali, a Faenza serve un suicidio di tre delle altre quattro.

Le gare: Estense-Carpine, Valsamoggia-San Lazzaro, Faenza-Ferrara, Casalgrande-Romagna, Rapid-Rubiera, Sportinsieme-Marconi, Felino-Carpi.

Classifica: Rubiera 41, Marconi 38, Casalgrande 35, Carpi, Carpine e San Lazzaro 34, Faenza 33, Romagna 30, Estense 19, Rapid 16, Valsamoggia 9, Felino 8, Sportinsieme 6, Ferrara 5.