"Carpi è casa mia, con Contini risaliremo"

Il cordone ombelicale con Carpi non lo aveva mai tagliato. Fabio Varoli in biancorosso è cresciuto formandosi nelle giovanili e dopo l’addio forzato nel 2021 a fine dicembre ha fortemente voluto tornare. "La trattativa – racconta il difensore classe ’99 – è nata nei minuti finali dell’ultimo giorno di mercato con la forte volontà mia e della società. Col presidente Lazzaretti avevo già parlato l’estate scorsa quando nacque l’Athletic, ma allora aveva qualche offerta di C e qui i tempi si erano allungati, così a malincuore presi altre strade. Ma appena c’è stata la possibilità sono tornato con l’obiettivo di riportare il Carpi nelle categorie dice gli competono". Nella prima parte di stagione ha giocato in D a Desenzano con continuità.

"Mi sono trovato bene – racconta – ma il legame col Carpi era ancora forte. Ho giocato nella difesa a quattro come centrale di sinistra, poi siamo passati a tre e mi sono trovato bene anche come "braccetto" di sinistra". Varoli ha vissuto anche il ritiro di San Zeno poco prima della mancata iscrizione. "Lo staff di allora – ricorda - in cui c’era anche il prof Morelli ci aveva fatto concentrare solo sul campo, ma purtroppo le notizie sulla società le conoscevamo ed è stato un colpo al cuore pensate da digerire vedere morire così il Carpi". In due anni in prima squadra col Carpi ha mezzo insieme 27 gare e 2 reti. "Di ricordi belli ce ne sono tanti – prosegue – come il debutto a Bolzano, i successi su Reggiana e Piacenza prima dello stop per Covid. Poi i due gol l’anno dopo a Mantova e Arezzo e il successo nel derby". Ora l’attualità dice di una squadra che ricomincia con mister Contini e a -14 dalla vetta. "Arrivo in una squadra forte - conclude – penso che il divario dalla Giana non sia veritiero e sono certo che nel ritorno ci toglieremo tante soddisfazioni. Conosco tanti ragazzi, Boccaccini era qui con me, Bouhali, Cestaro e Arrondini li ho avuti a Fiorenzuola, Castelli l’ho marcato qualche mese fa. Il mister? L’ho sfidato con Pergolettese e Giana, ha lavorato molto in questi giorni sull’aspetto mentale del gruppo e ha tanta voglia di fare bene. I suoi consigli da ex difensore per me saranno preziosi". Dal campo. Ieri la ripresa all’antistadio, con mister Contini che ha ritrovato Navarro e Casucci ma non Kivila alle prese con una polmonite che lo ha costretto a restare in Estonia. Col tecnico c’era anche il nuovo vice Ottavio Strano, ex Como, Cremonese, Catanzaro, Spal, Torres, Rimini e Fano e con Contini alla Giana in qualità di preparatore dei portieri. Prove di 4-2-3-1 con in mediana Bouhali e Ranelli, davanti Beretta- Cicarevic-Sall alle spalle di Arrondini.

Davide Setti