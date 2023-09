Carpi è da applausi, ma viene beffata all’ultimo tiro

La Pallamano Carpi gioca una grande gara ma non basta per strappare un risultato positivo con i campioni d’Italia dello Junior Fasano che nella seconda giornata di Serie A Gold passano al fotofinish 32-31 alla Vallauri e lasciano Carpi a zero punti. I bianconeri scattano subito sul 5-3, poi si resta sempre in equilibrio fino alle reti di Sortino e Soria prima del riposo che valgono il 17 pari. Nella ripresa Carpi non molla di un centimetro e si arriva punto a punto a un finale da cardiopalmo: a 3’ dalla fine i bianconeri con Errico firmano la parità (31-31), poi Haj Frej chiude la saracinesca al 29’, la squadra di Serafini in inferiorità numerica gioca il pallone del sorpasso ma Nocelli non inquadra la porta e a 20" dalla fine Knezevic firma la beffa per 32-31. Le altre: Albatro-Sassari 28-22, Rubiera-Cassano 20-32, Cingoli-Bozen 28-30, Conversano-Eppan 39-31. Clas. Brixen, Cassano, Conversano e Fasano 4, Sassari, Albatro e Bozen * 2, Pressano e Rubiera 1, Merano **, Cingoli, Trieste *, Carpi e Eppan 0.