Carpi, è emergenza Boccaccini a rischio

Ci si mette anche la febbre che ieri ha messo a letto Boccaccini a complicare la vigilia del Carpi, che si avvicina alla super sfida di domani a Pistoia con il rischio di dover fare a meno di 6 titolari. Per il centrale bolognese sarà decisiva la giornata di oggi, ma c’è in preallarme Varoli per una coppia inedita con l’altro mancino Calanca al centro della difesa. Le chance di avere a disposizione Beretta sono invece ridotte al lumicino, visto che anche ieri il centrocampista è rimasto ai box. E dunque senza l’ex Legnano salirebbero a 5 i titolari certi fuori uso, visto che Sall, Navarro, Balducci e Arrondini hanno già alzato bandiera bianca. Un’emergenza ormai continua che sta complicando e non poco il lavoro di mister Contini, che a parte la prima gara del 2023 a Budrio ha sempre dovuto fare i conti prima coi medici che con le sue scelte tattiche. Di certo sarà ancora 4-2-3-1 ma con tanti dubbi, oltre a quello di Boccaccini. Davanti alla difesa l’unico settore dove c’è un po’ di abbondanza, visto che Ranelli dopo due spezzoni potrebbe anche essere lanciato dal 1’, ma al fianco di Yabre al momento il ballottaggio è quello fra Olivieri e Bouhali. Poi c’è l’attacco dove salvo sorprese ci sarà ancora Stanco (anche se poco adatto a una gara da giocare in ripartenza come a Forlì) copme riferimento centrale, mentre alle sue spalle il possibile terzetto sarà composto da Casucci a destra, poi due fra Cicarevic, il rientrante Laurenti e Castelli, che sembra aver assorbito il colpo di Forlì.

Qui Pistoiese. Consonni non ha fra i pali Urbietis squalificato (c’è Valentini), poi Barbuti (fuori da ottobre) e Pertica (crociato rotto, si è operato lunedì), mentre sono rientrati in gruppo Macrì e Boccardi, ma dovrebbero partire dalla panchina. Nel 4-3-3 difesa con Vassallo e Arcuri terzini, l’ex canarino Davì e Viscomi centrali, in mezzo al campo il 2004 Sighinolfi con Caponi e Andreoli, davanti Barzotti sarà al centro del tridente, con ai lati i due baby Di Biase (2005 appena preso dalla Juve) e il 2004 Ennasry, in vantaggio su Macrì e Boccardi.

Davide Setti