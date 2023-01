Carpi e il fanalino Salsomaggiore: mister Bonini studia la trappola

CARPI

Nei numeri sarà Davide contro Golia, la classica ’trappola’ calcistica in cui è vietato inciampare. Il Carpi attende domenica al ’Cabassi’ il fanalino di coda Salsomaggiore, l’unica squadra che nel girone non ha ancora vinto. Appena 6 pareggi conquistati e 14 sconfitte subite in 20 gare, col peggior attacco del girone e la peggior difesa. L’ultimo successo dei ducali è di 8 mesi fa, il 13 aprile nella semifinale di Coppa d’Eccellenza vinta col Ciliverghe, mentre per quello in campionato bisogna risalire addirittura al 27 marzo scorso nel 2-1 sul Rolo. Da allora 24 gare senza vittoria (7 pareggi e 17 ko) e il distacco dalla penultima è salito a 10 punti, addirittura 18 dalla salvezza diretta. Sulla carta una gara da vincere a tutti i costi per il Carpi, che però dovrà raddoppiare l’attenzione: all’andata infatti solo un gol di Villa al 93’ impedì al Salso di battere la squadra di Bagatti, che era finita sotto 2-0 dopo 25’, mentre il tecnico ducale Lauro Bonini (foto) ha già fatto uno ’sgarro’ al ’Cabassi’, imponendosi 2-0 nella prima gara casalinga dell’Athletic, a settembre 2021 con la Bagnolese. Intanto l’ex biancorosso Crotti ha firmato con l’Arcetana.

Davide Setti