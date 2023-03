Carpi e la legge del Cabassi Solo la Giana fa meglio in casa

Pur in una stagione deludente una certezza anche il Carpi targato Contini ce l’ha. È il "Cabassi", dove con la Correggese è arrivata quella vittoria che serviva come il pane per rimettere la prua verso i playoff e chiudere ogni discorso salvezza (+8 sui playout). L’1-0 di domenica è stato il decimo successo stagionale su 16 gare casalinghe, il terzo sui 4 conquistati col nuovo tecnico, dopo che con Bagatti ne erano arrivati 7 in 10 partite fra le mura amiche.

Nella classifica del rendimento casalingo il Carpi, pur con questi ultimi 2 mesi sostenuti a passo da lumaca, rimane la seconda squadra più forte del girone: meglio ha fatto solo la Giana capolista con 37 punti conquistati al ’Città di Gorgonzola’ in 16 gare (11 vittorie, 4 pari e un solo ko col Ravenna), proprio davanti ai biancorossi che in casa ne hanno messi insieme 33 in 16 giornate, alla media di più di 2 a partita, con 34 reti segnate (anche qui più di 2 a gara) e 16 incassate, di cui 7 solo nelle due sciagurate gare con Ravenna e Sammaurese.

Il Carpi casalingo viaggia più forte anche delle altre 3 squadre che lo precedono: della super Pistoiese che al "Melani" ha messo insieme 31 punti, del Forlì che ne ha conquistati 30 al "Morgagni" e del Ravenna che addirittura ha vinto solo 5 gare al "Benelli" con appena 21 punti in cascina. Domenica poi è arrivato il terzo clean sheet di fila in casa, dopo il 2-0 all’Aglianese e lo 0-0 col Real Forte, con l’imbattibilità della porta biancorossa che al "Cabassi" è arrivata a 333’, tanti ne sono passati dal 27’ di Carpi-Sammaurese quando Barbatosta segnò il momentaneo 3-0 per i romagnoli.

Davide Setti