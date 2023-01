Carpi e Rapid strappano applausi Carpine in crisi, è il terzo ko di fila

È cominciato nel segno di Carpi e Rapid Nonantola il 2023 della Serie B.

I bianconeri hanno fatto il colpo della 12esima di andata sbancando 27-26 il campo della capolista Secchia Rubiera (terzo successo di fila). Gara sempre sul filo (12-11 Carpi al riposo) risolta da una ’bomba’ di Serafini (6 reti per lui, 9 per Carabulea) all’ultima azione. Sorride anche il Rapid Nonantola che passa 31-25 a Castellarano sullo Sportinsieme dopo il 13-11 dell’intervallo: Melchiori con 12 reti e Gualtieri con 9 sono i due top scorer della formazione rossoblù.

Terzo ko di fila invece per l’ex capolista Carpine, ora scivolata al 5° posto. I giallorossi si sono arresi alla Fassi 38-33 di fronte al Casalgrande, che ha messo la freccia in classifica: gara tutta all’inseguimento (13-19 a metà) nonostante le 10 reti firmate da Leonesi, in grandissima serata.

Classifica. Marconi 19, Rubiera e Faenza 18, Casalgrande 17, Carpine e Carpi 16, San Lazzaro 14, Romagna * 12, Rapid 8, Estense 7, Ferrara, Felino e Sportinsieme 4, Valsamoggia * 1.

d.s.