Carpi e Ravenna, fuochi d’artificio Negli ultimi 7 incroci ben 37 reti

Quello di domenica al "Benelli" fra Carpi e Ravenna sarà un incrocio cruciale per il destino playoff delle due squadre e difficilmente finirà 0-0. Cosa ci fa sbilanciare sul punteggio? I precedenti delle ultime 4 stagioni fra le due squadre, che assomigliano a un pacco di petardi sparati a Capodanno: biancorossi e romagnoli si sono affrontati 7 volte dalla stagione 2019-20 a quella attuale fra "Cabassi" e "Benelli" e in queste sfide sono stati segnate complessivamente ben 37 reti, alla media di 5,28 a partita. Nel computo dei punti c’è parità perfetta con 3 successi per parte e un pareggio, mentre nelle reti segnate il Carpi è leggermente avanti 19 a 18. La "saga" si è aperta col 4-1 biancorosso in Lega Pro del 2019-20 (doppio Biasci, Rossoni e Vano per la squadra di Riolfo), gara che al ritorno non si giocò per lo stop per Covid.

L’anno dopo il Carpi di Pochesci sempre in Lega Pro si impose per 4-2 in casa (doppiette di De Cenco e Ferretti) e cedette 2-1 all’ultima giornata (già salvo) a un Ravenna che con quei 3 punti (inutile pari su rigore di Ghion) centrò i playout, poi persi col Legnago. L’anno scorso il terzo e più scoppiettante atto si è aperto col clamoroso 5-5 della gara di andata a Carpi (biancorossi sotto 2-4 e 3-5 prima della rimonta firmata nel finale Sivilla-Lordkipanidze), pari che fu seguito dal 3-0 biancorosso del ritorno (Bolis, Raffini e Sivilla) e dal pesante 4-0 della semifinale playoff in favore dei giallorossi, che poi hanno sbancato il "Cabassi" a dicembre imponendosi per 4-2 (avanti 3-0 nel primo tempo) durante il mese nero che costò la panchina a Bagatti, ultimo atto di una saga nel segno del gol.

Dal campo. Sempre a parte Ranelli e Bouhali, tutti assenti domenica a Ravenna, è rientrato invece in gruppo Matteo Boccaccini.

Lentigione. Cambia ancora la società reggiana: la sconfitta 4-3 col Real Forte è costata la panchina a Paolo Beretti, che era arrivato a ottobre dopo l’esonero di Romulo Togni e il breve interregno di una sola gara (in cui aveva avuto un malore a Budrio contro il Mezzolara) di Eugenio Benuzzi. Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il ritorno proprio di Benuzzi (l’alternativa è la promozione di Roberto Voltolini dalla Juniores), coi gialloblù che a 3 gare dalla fine sono appena fuori dai playout, a +2 su Mezzolara e Sant’Angelo al fianco del Crema.

Davide Setti