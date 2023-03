Carpi, ecco i ’rinforzi’: Balducci, Navarro e Casucci

Se non fosse per la squalifica di Arrondini, che era in diffida ed è stato ammonito con la Giana, rischia davvero di essere un Carpi al completo quello che domenica affronterà la Correggese, in una gara che sa di vero e proprio snodo anche per la panchina di mister Matteo Contini. Ieri si sono rivisti in gruppo i 4 assenti della sfida di Gorgonzola: oltre a Beretta, che ha saltato per precauzione la partitella finale ma è recuperato dal problema alla coscia, si sono allenati regolarmente anche Balducci, Navarro e Casucci. Il portiere Balducci è fermo da un mese e mezzo, da quando nella settimana che portava alla sfida del 22 gennaio a Sant’Angelo finì ko per una brutta botta al ginocchio in uno scontro di allenamento con Mollicone. Da allora ha saltato le ultime 9 gare, in cui il Carpi con Ferretti in porta ha vinto solo con l’Aglianese subendo 14 reti. Assenza ancora più lunga è stata quella di Navarro, che dopo il ko di Budrio col Mezzolara ha giocato mezz’ora col Prato subendo un altro colpo al collo del piede e in tutto ha saltato così 9 delle ultime 10 gare. Casucci invece era dovuto uscire per una brutta entrata subita alla caviglia nel primo tempo con il Real Forte e ha dato forfeit solo con la Giana. Contini, che non ha mai avuto la squadra al completo nella sua gestione, spera di riaverli tutti e 4 disponibili domenica per cominciare al meglio la rincorsa ai playoff. Intanto Ranelli è tornato nell’elenco dei diffidati (dove c’è anche Sall) col nono cartellino giallo stagionale.

Giornata di festa in casa di Francesco Stanco: la compagna Francesca ha dato alla luce all’ospedale di Modena la piccola Beatrice. Alla famiglia le felicitazioni del Carlino Modena.

Sfuma il sogno di Federico Sabattini di vestire la maglia della Rappresentativa di Serie D al prossimo Torneo di Viareggio. Il terzino 2004, pur più volte selezionato per gli stage, non è nella lista dei 24 convocati diramata dal ct Giannichedda.

d.s.