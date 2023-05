Carpi esulta, è in serie A Bronze

Comincia nel migliore dei modi per la Pallamano Carpi una settimana decisiva, che domani sera vedrà la prima squadra di Davide Serafini giocarsi la salvezza in Serie A Gold contro Romagna in gara-2 playout. Intanto l’antipasto di festa lo hanno messo ieri sul tavolo i ragazzi della seconda squadra bianconera guidata da Marco Manfredini, che nella finale playoff di serie B hanno battuto 31-29 Casalgrande conquistando il salto in Serie A Bronze. Dopo aver fatto fuori i padroni di casa di Rubiera, primi in regular season, i ragazzi terribili carpigiani – giunti quarti in classifica – hanno piegato anche la Modula terza della classe in una gara tutta in rincorsa, che ha visto il primo sorpasso bianconero arrivare addirittura a soli 8’ dalla fine (26-25) dopo essere stati sotto anche di 7 reti. Dopo un avvio in equilibrio era stato Casalgrande a mettere il turbo con un break di 7-1 che al 22’ era valso il 14-7. Trascinato da Serafini (9 reti dopo le 13 della semifinale) Carpi era riuscito a tornare a -3 al riposo (14-17) cominciando nella ripresa una lunga rimonta coronata con l’aggancio sul 23-23 al 14’. Nel quarto d’ora finale un lungo botta e risposta ha visto le due squadre alternarsi avanti di una rete, con Soria devastante a centro area (suo il 29-29) e Carabulea decisivo con le sue sfuriate, come quella del 30-29 a 60 secondi dalla fine. Sulla palla successiva Casalgrande è stato fermato due volte dai legni nel possibile pari e all’ultimo pallone Serafini ha messo dentro il rigore del +2 che ha fatto scoppiare la festa carpigiana.

CARPI: Quaranta, A. Ben Hadj Ali, Gatti, Stefani 1, Ferrarini 1, O. Ben Hadj Ali 3, Monzani 1, Karoui 1, Sortino 1, Soria 4, Serafini 9, Carabulea 10, Bautta, Bigoni, Se. Haj Frej. All Manfredini. CASALGRANDE: Cocchi, Ferrari 6, Sigona, Lamberti 9, Lenzotti 4, Caprili, Gubbini 3, Seghizzi 6, Ricciardo, Oliva, Ruozzi, Vignali, Tosi, Capozzoli, Ravaglia, Tronconi. All. Corradini.

Davide Setti