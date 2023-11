Carpi fa soffrire la capolista, ma alla fine. Conversano sorride

Non basta alla Pallamano Carpi un grande primo tempo, in cui a lungo la squadra di Serafini ha tenuto in scacco la capolista Conversano perché poi in allungo i pugliesi si prendono la vittoria 35-32 alla Vallauri nell’8^ giornata di Serie A Gold. I bianconeri vanno sotto 5-2 in avvio, ma poi rispondono con un Damjanovic in grande spolvero, che firma il primo aggancio sul 6-6 (9’) e poi anche l’11 pari e il primo sorpasso al 19’ sul 14-13. I bianconeri allungano grazie al rigore di Nocelli (parato e poi rimesso dentro dal numero 8) e al volo di Soria per il 16-13 del 22’, che rimane fino agli ultimi 3’ (18-15), prima che Conversano ricucia e vada sul 19-19 al riposo. I pugliesi però cambiano marcia nella ripresa, quando scappano sul +4 (25-29 al 17’) scappando fino al +5 prima del +3 finale.