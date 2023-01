Carpi, già svanito l’effetto Contini Da nove gare il passo è da playout

È già terminato l’effetto-Contini che aveva rianimato il Carpi. Con 2 punti conquistati nelle ultime 3 gare – di cui 2 in casa – la squadra biancorossa è tornata nell’anonimato del 4° posto, distante 15 punti dalla vetta e per la prima volta anche 6 dal tandem Forlì-Pistoiese che occupa la seconda piazza.

Se l’obiettivo, come dichiarato dalla dirigenza a inizio anno, era quello di arrivare all’ultimo mese di campionato per giocarsi i posti che contano, mai come oggi questo Carpi appare lontanissimo dal poterlo centrare. I due "clean sheet" di inizio 2023 con Mezzolara e Salsomaggiore sono rimasti due casi isolati, con gli 8 gol buscati nelle ultime 3 gare che fanno di quella biancorossa la fase difensiva peggiore fra le prime 6 della classe con 33 gol al passivo, a quasi 1,4 di media a gara. Un crollo reso ancora più evidente dai numeri di questi ultimi 2 mesi: il 27 novembre scorso Calanca e compagni battevano lo Scandicci 5-1 e agganciavano in vetta la Giana, anche se solo per 24, coi lombardi che nel posticipo del lunedì avrebbero vinto col Crema riportandosi sul +3.

Ma nelle successive 9 gare, cominciate con lo sciagurato 1-1 in rimonta subìto 11 contro 9 a Crema, il Carpi ha viaggiato a una media da playout: 9 punti in 9 gare, con appena 2 vittorie, meglio solo di Salsomaggiore (2 punti), Real Forte (7), Aglianese e Mezzolara (8). Un quint’ultimo posto nella classifica degli ultimi 2 mesi da dividere con il Sant’Angelo, mentre tutte le altre scappavano via, dai 21 punti della Giana, passando per i 18 di Forlì e Pistoiese, i 16 della Correggese e i 15 del Ravenna, tanto per citare solo le migliori cinque.

Un ruolino che se mantenuto farà uscire presto anche dalla zona playoff i biancorossi, alle prese con tanti infortuni che hanno complicato il 2023. Sall ne avrà ancora per almeno due settimane, Navarro (distorsione alla caviglia) è in attesa degli esami per capire se c’è interessamento dei legamenti, Ranelli è a forte rischio anche per Bagnolo, mentre Laurenti e Balducci (unici in teoria recuperabili per domenica) sono da valutare.

d.s.