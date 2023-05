Carpi, il derby vale tantissimo A Rubiera per centrare la salvezza

Può valere una stagione stasera (20,30) il derby del PalaBursi fra Rubiera e Carpi, gara-2 del primo turno dei playout per restare in Serie A Gold. Il 26-26 di gara-1 alla Vallauri ha trasformato la sfida in una vera finale secca: chi vince si salva, in caso di pari si va a gara-3 domani sera sempre a Rubiera alle 20,30, chi perde invece affronta il secondo e ultimo step playout contro un fra Fondi e Romagna (stasera gara-2 dopo il successo laziale a Imola). Coach Serafini dovrebbe recuperare Samah Haj Frej, ma non Jurina e Gollini, nei reggiani dubbio sul rientro del ’colosso’ Pereira.

Serie B. Nella penultima giornata Carpi cede 31-21 in casa alla capolista Rubiera (7 reti per Monzani) e viene agganciata al 4° posto da San Lazzaro (che però non può salire in A2) e dalla Carpine, che vince il big match di Casalgrande 36-35 in volata (reggiani reduci da 9 vittorie di fila) con i 9 timbri di Leonesi e tiene viva la fiammella. Torna a sorridere anche il Rapid Nonantola, che si impone 34-29 lo Sportinsieme con 16 reti dello scatenato Melchiorri. Gli ultimi due posti per la final four promozione del 20 e 21 maggio a Rubiera si decidono sabato all’ultima giornata: a Carpi basta un successo, la Carpine deve vincere e sperare in un passo falso dei cugini.

Classifica: Rubiera 41, Marconi 38, Casalgrande 35, Carpi, Carpine e San Lazzaro 34, Faenza 33, Romagna 30, Estense 19, Rapid 16, Valsamoggia 9, Felino 8, Sportinsieme 6, Ferrara 5.

d.s.